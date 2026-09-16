Na Copel, presidente do TRE-PR conhece plano de fornecimento de energia para as eleições

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, conheceu, nesta terça-feira (15), o Centro de Operações da Copel e a estratégia da companhia para garantir o fornecimento de energia estável aos 4.322 locais de votação no Estado nas eleições de 4 de outubro.

“Tive a melhor impressão possível. A gente verifica que a Copel está profissionalizada, com grande avanço tecnológico e visa sempre bem atender, não apenas o consumidor, como também vai ajudar o eleitor paranaense”, afirma o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza.

Foi a primeira visita de um presidente do Tribunal Eleitoral ao centro de controle da Copel, feita a convite do vice-presidente Jurídico e de Compliance da companhia, Yuri Müller Ledra. O desembargador Luciano Carrasco foi recebido pelo presidente da companhia, Daniel Slaviero; o diretor-geral da Copel Distribuição, Denis Mollica; o diretor de Operações, Gustavo Theodor Carvalho, o diretor de Comunicação, David Campos e o diretor Comercial da Copel, Julio Omori.

“É nossa missão garantir a segurança energética para o dia do pleito, o momento mais importante da democracia, do voto popular. Estamos preparados, mesmo em meio ao El Niño e a eventos climáticos extremos, e temos a certeza de que o dia da eleição vai correr de maneira tranquila do ponto de vista energético no Paraná inteiro”, afirma Daniel Slaviero.

Sistema dedicado

“O Tribunal Regional Eleitoral, nos preparativos para o pleito deste ano, faz esta visita a Copel para verificar as condições de distribuição de energia para as eleições, para que tudo corra bem em outubro. É uma preocupação do Tribunal e da Copel garantir o fornecimento de energia a todos os locais de votação e zonas eleitorais”, reforça o desembargador Luciano Carrasco.

Na reunião, a Copel apresentou o Sistema de Operação de Tempo Real da companhia, que conta com área de dedicada para o controle do fornecimento de energia aos locais de votação nos dias de eleições. Pelo sistema, é possível monitorar em tempo real os locais de votação, o índice de fornecimento e identificar desligamentos.

“Nesse alinhamento de esforços da Copel com o TRE, ajustamos que, nas datas de votação, um funcionário do Tribunal ficará no centro de operações para observar qualquer intercorrência que eventualmente exista nos locais de votação e facilitar a comunicação e logística no dia. Tudo para que o paranaense fique tranquilo e que tudo corra bem nos dias 4 e 25 de outubro”, completa o presidente do Tribunal Regional do Paraná. No Centro de Operações, o desembargador foi acompanhado pelo diretor-geral do TRE, Valcir Mombach, e o assessor de Comunicação do Tribunal de Justiça do Paraná, Marden Machado.

O Centro de Operações da Copel monitora 5,4 milhões de unidades consumidoras em todo o Estado para o atendimento a cerca de 12 milhões de paranaenses. Os profissionais que atuam na central controlam 490 subestações de energia entre as quais 218 de alta tensão e 272 de média tensão, 7,8 mil quilômetros de linhas de distribuição em alta tensão e 212 mil km de redes de distribuição em média tensão.

“Nesta visita, o presidente do TRE-PR, desembargador Luciano Carrasco Falavinha, acompanhado de sua equipe, veio acompanhar como a Copel está se preparando para o pleito no Paraná. Na nossa visão ele saiu muito bem impressionado com o histórico e o apoio que a Copel dá às eleições nos 4.322 locais de votação em todas as regiões”, observa o presidente da Copel.

O vice-presidente Jurídico e de Compliance da companhia, Yuri Ledra, ressaltou a integração de esforços entre a Copel e o TRE-PR pela estabilidade energética no dia do pleito eleitoral. “A parceria entre o TRE-PR e a Copel é antiga. É uma ajuda mútua no dia das eleições, como parte de um plano conjunto. O convite à visita institucional do desembargador Luciano Carrasco foi para que o Tribunal ele pudesse conhecer o trabalho da Copel e a evolução que estamos tendo a cada eleição”, salienta Ledra.