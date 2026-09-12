Temporal derruba fachada de capela de 142 anos em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O temporal acompanhado de fortes ventos que atingiu Wenceslau Braz na noite desta sexta-feira (11) causou danos a uma das construções religiosas mais antigas do município. A parte frontal da Capela São Pedro, construída há 142 anos na Fazenda Velha, área rural da cidade, desabou durante a madrugada deste sábado (12).

A estrutura já apresentava sinais de danos após as condições severas registradas na quinta-feira (10). O primeiro temporal teria contribuído para o surgimento de rachaduras na igreja, deixando parte da construção fragilizada.

Com a nova tempestade registrada entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, acompanhada por fortes rajadas de vento, a estrutura não resistiu. A fachada e parte das paredes da região frontal vieram abaixo, espalhando tijolos e outros materiais pelo terreno em frente à capela.

Apesar da dimensão dos estragos, a igreja não desabou completamente. Parte da construção permanece de pé.

142 anos de história

Localizada na comunidade da Fazenda Velha, a Capela São Pedro foi construída há 142 anos e faz parte da história de gerações de moradores de Wenceslau Braz. Ao longo de mais de um século, o espaço acompanhou a trajetória da comunidade rural e se tornou um importante símbolo religioso e histórico da localidade.

Por isso, os danos provocados pelo temporal representam mais do que um prejuízo material. A destruição de parte da estrutura atinge uma construção que preserva memórias e histórias de famílias que passaram pela região durante décadas.

Imagens registradas após o desabamento mostram a dimensão dos estragos, com grande quantidade de entulho onde antes ficava a frente da igreja, enquanto a parte posterior da capela permanece de pé.

Até o momento, não há informações sobre a extensão total dos danos nem sobre a possibilidade de recuperação e reconstrução da parte atingida.