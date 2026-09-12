Publicidade

Temporal derruba fachada de capela de 142 anos em Wenceslau Braz

Construção histórica localizada na Fazenda Velha já havia apresentado rachaduras após o temporal de quinta-feira e teve a parte frontal destruída durante a madrugada deste sábado (12)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/09/2026 às 10h08
Temporal derruba fachada de capela de 142 anos em Wenceslau Braz
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O temporal acompanhado de fortes ventos que atingiu Wenceslau Braz na noite desta sexta-feira (11) causou danos a uma das construções religiosas mais antigas do município. A parte frontal da Capela São Pedro, construída há 142 anos na Fazenda Velha, área rural da cidade, desabou durante a madrugada deste sábado (12).

A estrutura já apresentava sinais de danos após as condições severas registradas na quinta-feira (10). O primeiro temporal teria contribuído para o surgimento de rachaduras na igreja, deixando parte da construção fragilizada.

Com a nova tempestade registrada entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, acompanhada por fortes rajadas de vento, a estrutura não resistiu. A fachada e parte das paredes da região frontal vieram abaixo, espalhando tijolos e outros materiais pelo terreno em frente à capela.

Apesar da dimensão dos estragos, a igreja não desabou completamente. Parte da construção permanece de pé.

142 anos de história

Localizada na comunidade da Fazenda Velha, a Capela São Pedro foi construída há 142 anos e faz parte da história de gerações de moradores de Wenceslau Braz. Ao longo de mais de um século, o espaço acompanhou a trajetória da comunidade rural e se tornou um importante símbolo religioso e histórico da localidade.

Por isso, os danos provocados pelo temporal representam mais do que um prejuízo material. A destruição de parte da estrutura atinge uma construção que preserva memórias e histórias de famílias que passaram pela região durante décadas.

Imagens registradas após o desabamento mostram a dimensão dos estragos, com grande quantidade de entulho onde antes ficava a frente da igreja, enquanto a parte posterior da capela permanece de pé.

Até o momento, não há informações sobre a extensão total dos danos nem sobre a possibilidade de recuperação e reconstrução da parte atingida.

Felipe Gabriel e Pauline Budel integraram a Seleção Paranaense e representaram o Estado nas disputas nacionais. Foto: Divulgação
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Felipe Carriel e Pauline Budel representaram a Seleção Paranaense em competição que reuniu cerca de 5 mil atletas em São Paulo

 Foto: Arquivo Folha Extra.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Wenceslau Braz e região tem novo alerta de tempestades para esta segunda-feira

Inmet publicou aviso de Perigo Potencial com possibilidades de chuvas e ventos de até 60km/h

 Homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Foto: Arquivo Folha Extra
AGRESSÕES E AMEAÇA Há 1 dia

Mulher esfaqueia homem para se defender de agressões em Wenceslau Braz

Ela teria usado a faca para se defender do companheiro, após ser agredida, ameaçada de morte e atacada com estilhaços de espelho

 Foto: Arquivo Folha Extra.
PREVISÃO DO TEMPO Há 2 dias

Wenceslau Braz e região iniciam semana com chuva e frio; veja a previsão

Temporais dão trégua, mas chuva fina continua com temperaturas abaixo dos 20°; tempo melhora a partir da terça-feira

 Foto: Folha Extra.
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 6 dias

PR092 registra segundo acidente em poucas horas no mesmo lugar em Wenceslau Braz

Colisão entre dois carros aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (10) próximo ao trevo da Denorpi

Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
Cidade com cerca 20 mil habitantes, tem na Agricultura a sua base econômica. Margeada pela PR 092, é entroncamento rodoviário sentido sul do Estado de São Paulo (Ourinhos e Itaporanga) e Norte do Paraná (sentido Londrina).
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
INVESTIGAÇÃO Há 9 horas

Polícia identifica segundo adolescente envolvido em homicídio no Norte Pioneiro
CLIMA E TEMPO Há 10 horas

Chuva dá trégua, mas volta no fim de semana e pode ganhar força na região
OBRAS NAS RODOVIAS Há 10 horas

Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento
PROGRAMAÇÃO 75 ANOS Há 11 horas

Castrolanda celebra 75 anos com Dia da Família aberto à comunidade
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados