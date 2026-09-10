Caminhoneiro é hospitalizado após carreta com tijolos invadir residência

Redação - Folha Extra

ASSAÍ - Um caminhoneiro ficou ferido após a carreta carregada com tijolos que ele dirigia invadir uma residência. O acidente foi registrado na manhã da quarta-feira (09) na rodovia PR090, trecho que passa pelo município de Assaí, no Norte do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu uma carreta Volvo FH/420 com placas de Sapopema que transportava uma carga de tijolos.

Conforme os dados colhidos no local, o condutor do caminhão seguia pela rodovia no sentido São Sebastião da Amoreira a Assaí quando, na altura do km 334 da rodovia, perdeu o controle da direção e invadiu uma residência que fica as margens da rodovia.

Com o impacto, o motorista teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Assaí para receber atendimento médico. Já na residência estavam três moradores que, apesar do susto e dos prejuízos, felizmente não ficaram feridos.

A equipe da PRE esteve no local e adotou as providências cabíveis ao caso.