Criança busca ajuda na escola dizendo ser vítima de estupro e homem é preso no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ASSAÍ - Uma criança de 12 anos procurou ajuda na escola relatando ter sido vítima de estupro durante a madrugada em Assaí, no Norte Pioneiro. A denúncia mobilizou a rede de proteção e terminou com um homem preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na tarde desta terça-feira (1º).

Continua após a publicidade

De acordo com a Polícia Civil, o caso começou a ser apurado depois que a criança contou à equipe pedagógica da escola onde estuda que havia sido submetida a atos libidinosos durante a madrugada.

Diante do relato, profissionais da instituição acionaram o Conselho Tutelar de Assaí. O órgão comunicou a situação à Polícia Civil, que iniciou imediatamente as diligências para apurar o caso e localizar o suspeito.

A partir das informações recebidas, policiais civis realizaram buscas e encontraram o homem em uma residência localizada na zona rural do município.

Continua após a publicidade

“Após receber a informação, policiais civis realizaram diligências e localizaram o suspeito em uma residência na zona rural do município”, explicou o delegado da PCPR Felipe Akio.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para os procedimentos de polícia judiciária. Na sequência, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil não informou qual seria a relação entre o suspeito e a criança, nem divulgou detalhes adicionais sobre as circunstâncias relatadas pela vítima.

Continua após a publicidade

A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.