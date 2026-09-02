Criança busca ajuda na escola dizendo ser vítima de estupro e homem é preso no Norte Pioneiro

Vítima de 12 anos contou à equipe pedagógica que havia sido submetida a atos libidinosos durante a madrugada em Assaí; suspeito foi localizado na zona rural e preso em flagrante pela Polícia Civil

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/09/2026 às 15h26
Criança busca ajuda na escola dizendo ser vítima de estupro e homem é preso no Norte Pioneiro
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ASSAÍ - Uma criança de 12 anos procurou ajuda na escola relatando ter sido vítima de estupro durante a madrugada em Assaí, no Norte Pioneiro. A denúncia mobilizou a rede de proteção e terminou com um homem preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na tarde desta terça-feira (1º).

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De acordo com a Polícia Civil, o caso começou a ser apurado depois que a criança contou à equipe pedagógica da escola onde estuda que havia sido submetida a atos libidinosos durante a madrugada.

Diante do relato, profissionais da instituição acionaram o Conselho Tutelar de Assaí. O órgão comunicou a situação à Polícia Civil, que iniciou imediatamente as diligências para apurar o caso e localizar o suspeito.

A partir das informações recebidas, policiais civis realizaram buscas e encontraram o homem em uma residência localizada na zona rural do município.

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“Após receber a informação, policiais civis realizaram diligências e localizaram o suspeito em uma residência na zona rural do município”, explicou o delegado da PCPR Felipe Akio.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para os procedimentos de polícia judiciária. Na sequência, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil não informou qual seria a relação entre o suspeito e a criança, nem divulgou detalhes adicionais sobre as circunstâncias relatadas pela vítima.

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A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

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Assaí é um município do norte do Paraná, fundado em 1943, marcado pela forte influência da imigração japonesa. Sua economia se baseia principalmente na agricultura, com destaque para o café, soja, milho e trigo. A cidade preserva tradições culturais nipônicas, refletidas em festas, gastronomia e costumes locais. Com população acolhedora, Assaí oferece qualidade de vida, união comunitária e belezas naturais, unindo desenvolvimento agrícola à preservação cultural e histórica de sua formação.
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