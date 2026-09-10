Caminhão carregado invade casa no Norte Pioneiro

Caminhão e o semirreboque bateram contra a casa localizada à margem direita da pista. Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ASSAÍ - Um caminhão carregado com tijolos atingiu e destruiu parte de uma casa às margens da PR-090, em Assaí, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu por volta das 06h30 da quarta-feira (09), no km 334 da rodovia.

Três pessoas estavam dentro da residência no momento do impacto. Apesar da gravidade da situação, nenhuma delas ficou ferida.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão Volvo FH 420, acoplado a um semirreboque, seguia pela rodovia no sentido de São Sebastião da Amoreira a Assaí.

Ao chegar ao trecho do km 334, a composição se envolveu em um acidente cujas circunstâncias ainda não foram esclarecidas. Na sequência, o caminhão e o semirreboque bateram contra a casa localizada à margem direita da pista.

Com o acidente, os tijolos transportados pelo caminhão ficaram espalhados sobre a rodovia. A carga, entretanto, foi retirada e a pista já estava desobstruída quando a equipe policial chegou ao local.

O motorista, de 39 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital de Assaí para receber atendimento médico. A gravidade do estado de saúde dele não foi informada.

Como o condutor estava hospitalizado, não foi possível realizar o teste do etilômetro.

As causas do acidente serão apuradas.