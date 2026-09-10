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Caminhão carregado invade casa no Norte Pioneiro

Três pessoas estavam dentro do imóvel no momento do acidente, mas não se feriram; motorista foi hospitalizado. Causa do acidente não foi divulgada até o momento

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
10/09/2026 às 15h35
Caminhão carregado invade casa no Norte Pioneiro
Caminhão e o semirreboque bateram contra a casa localizada à margem direita da pista. Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ASSAÍ - Um caminhão carregado com tijolos atingiu e destruiu parte de uma casa às margens da PR-090, em Assaí, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu por volta das 06h30 da quarta-feira (09), no km 334 da rodovia.

Três pessoas estavam dentro da residência no momento do impacto. Apesar da gravidade da situação, nenhuma delas ficou ferida.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão Volvo FH 420, acoplado a um semirreboque, seguia pela rodovia no sentido de São Sebastião da Amoreira a Assaí.

Ao chegar ao trecho do km 334, a composição se envolveu em um acidente cujas circunstâncias ainda não foram esclarecidas. Na sequência, o caminhão e o semirreboque bateram contra a casa localizada à margem direita da pista.

Com o acidente, os tijolos transportados pelo caminhão ficaram espalhados sobre a rodovia. A carga, entretanto, foi retirada e a pista já estava desobstruída quando a equipe policial chegou ao local.

O motorista, de 39 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital de Assaí para receber atendimento médico. A gravidade do estado de saúde dele não foi informada.

Como o condutor estava hospitalizado, não foi possível realizar o teste do etilômetro.

As causas do acidente serão apuradas.

Foto: Divulgação.
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Assaí - PR
Assaí - PR
Assaí é um município do norte do Paraná, fundado em 1943, marcado pela forte influência da imigração japonesa. Sua economia se baseia principalmente na agricultura, com destaque para o café, soja, milho e trigo. A cidade preserva tradições culturais nipônicas, refletidas em festas, gastronomia e costumes locais. Com população acolhedora, Assaí oferece qualidade de vida, união comunitária e belezas naturais, unindo desenvolvimento agrícola à preservação cultural e histórica de sua formação.
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