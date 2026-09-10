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Rajadas de vento tombam caminhão em rodovia do Paraná

Situação foi registrada durante a madrugada da quinta-feira (10) na região Oeste do estado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
10/09/2026 às 15h04
Rajadas de vento tombam caminhão em rodovia do Paraná
Foto: Divulgação PRF.

Redação - Folha Extra

PARANÁ - Um caminhão tombou após ser atingido por fortes rajadas de vento na madrugada desta quinta-feira (10). A situação foi registrada na rodovia BR163 no trecho que liga os municípios de Toledo a Marechal Candido Rondon, região Oeste do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão VW do tipo baú/furgão estava carregado com embalagens, conteúdo considerado relativamente leve.

Conforme os dados colhidos no local, o caminhoneiro seguia pela rodovia quando, por volta das 03h00, parou o veículo as margens da pista devido a uma forte tempestade. Ainda segundo os relatos, em dado momento os ventos ficaram tão fortes que o caminhão tombou com a força das rajadas.

Felizmente, apesar do susto e dos prejuízos, o caminhoneiro não ficou ferido.

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