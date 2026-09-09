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Ancelotti abre espaço para nova geração e surpreende com novidades na Seleção. Confira!

Primeira convocação pós-Copa tem estreantes como Otávio e Pedro Morisco e marca início do ciclo rumo a 2030

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
09/09/2026 às 17h39
Ancelotti abre espaço para nova geração e surpreende com novidades na Seleção. Confira!
Ancelotti na coletiva. Foto: Reprodução/CBF

Carlo Ancelotti deu os primeiros passos da renovação da Seleção Brasileira no novo ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Na primeira convocação após o Mundial de 2026, nesta quarta-feira (9/9), o técnico italiano chamou 26 jogadores e incluiu duas novidades entre os goleiros: Otávio, do Cruzeiro, e Pedro Morisco, do Coritiba. A relação tem outros nomes mais jovens, como Gabriel Bontempo, do Santos, e Breno Bidon, do Corinthians, ao lado de jogadores que já possuem trajetória com a Seleção. Samuel Lino, do Flamengo, também está na lista, mas já havia sido chamado anteriormente.

Goleiros têm duas novidades

Otávio, do Cruzeiro, e Pedro Morisco, do Coritiba, aparecem como as principais novidades entre os goleiros. Os dois ganharam espaço na primeira lista de Ancelotti depois da Copa e passam a integrar o grupo principal da Seleção.

Hugo Souza, do Corinthians, completa a posição entre os convocados.

Jovens do futebol brasileiro ganham espaço

A renovação também aparece em outras posições. Breno Bidon foi convocado entre os meio-campistas, enquanto Gabriel Bontempo representa o Santos.

No ataque, além de nomes já conhecidos, como Vinicius Junior, Raphinha e Endrick, Ancelotti chamou jogadores que seguem ganhando espaço no cenário nacional e internacional.

Seleção mantém nomes experientes

A lista combina os novos nomes com atletas que já vinham sendo utilizados pela Seleção. Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Raphinha e Vinicius Junior estão entre os jogadores mantidos no grupo.

A convocação inicia oficialmente o trabalho de Ancelotti pensando no ciclo que termina na Copa do Mundo de 2030.

Brasil estreia novo ciclo contra Austrália e Índia

A Seleção terá três amistosos nos primeiros compromissos da nova etapa. O Brasil enfrenta a Austrália em 25 de setembro, em Townsville, e novamente no dia 29, em Brisbane. Depois, encara a Índia em 3 de outubro, em Calcutá.

Os jogos serão as primeiras oportunidades para Ancelotti observar em campo os atletas chamados para iniciar o novo ciclo.

Veja os 26 convocados

Goleiros: Hugo Souza, Pedro Morisco e Otávio.

Defensores: Arthur Dias, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Jair, Marquinhos, Matheusinho, Mauro Júnior, Vitor Reis e Wesley.

Meio-campistas: Andrey Santos, Breno Bidon, Bruno Guimarães, Danilo, Douglas Luiz e Gabriel Bontempo.

Atacantes: Endrick, Estêvão, João Pedro, Pedro, Raphinha, Rayan, Samuel Lino e Vini Jr.

Fonte original Portal Leo Dias.

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