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Wenceslau Braz e região tem alto risco de tempestades severas nesta quinta e sexta-feira

Alertas da Defesa Civil e Simepar são válidos até a sexta-feira com alta possibilidade de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h, principalmente durante a tarde e à noite

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/09/2026 às 17h15 Atualizada em 10/09/2026 às 11h14
Wenceslau Braz e região tem alto risco de tempestades severas nesta quinta e sexta-feira
Foto: Folha Extra.

Redação - Folha Extra

PREVISÃO DO TEMPO - O município de Wenceslau Braz e região do Norte Pioneiro do Paraná estão em alerta de alto risco de tempestades severas. O aviso foi divulgado nesta quarta-feira (09) por órgãos como a Defesa Civil do Paraná, Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) e Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com risco de chuvas severas, ventos de até 100 km/h, queda de granizo e descargas elétricas.

De acordo com as informações divulgadas pelo Simepar e pela Defesa Civil, as tempestades estão relacionadas a um sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Bolívia, fazendo que o ar quente e úmido seja transportado para região Sul do Brasil. Ainda conforme o alerta, essa condição aliada a outros fatores climáticos colabora para formação de temporais e chuvas intensas em um curto espaço de tempo.

Além disso, um ciclone extratropical está se formando na região do Rio Grande do Sul espalhando uma frente fria pela região Sul do País. Com a junção dos dois fatores, o risco de condições climáticas severas aumenta consideravelmente com alto risco para vendavais, queda de granizo que, inclusive, pode contar com pedras de grande porte, e chuva volumosa.

Segundo a previsão do Simepar, o tempo deve mudar já entre a noite desta quarta-feira e a madrugada da quinta-feira (10), seguindo até o fim da sexta-feira (11).

Nesta quinta-feira e sexta-feira há previsão de tempestades severas, chuva forte em curto espaço de tempo com até 200 mm, rajadas de vento pontualmente severas, descargas elétricas atmosféricas e granizo, que podem provocar queda de galhos, queda de árvores, enxurradas, alagamentos, inundação, transbordamento de córregos, destelhamentos, danos em plantações, redução da visibilidade em estradas e interrupção no fornecimento de energia.

A região do Norte Pioneiro segue em alerta de risco alto que, de acordo com a Defesa Civil, significa que existe alto potencial de danos e transtornos, com potencial para provocar interrupção de serviços. Tempestades pontualmente severas, intensas rajadas de vento, granizo, chuva forte em curto espaço de tempo, enxurradas e alagamentos.

Em Wenceslau Braz, de acordo com o site Clima Tempo, a previsão é de que a chuva comece durante a madrugada da quinta-feira, com maior volume no período da tarde e da noite. A previsão é de 99% de chances de chuva com até 55 mm durante o dia. Já as rajadas de ventos podem ficar entre 30 a 100 km/h. As temperaturas ficam entre 18°C e 21°C.

Já na sexta-feira as condições climáticas devem ficar ainda mais severas com previsão de até 72 mm de chuva com rajadas de vento que podem ficar entre 60 a 100 km/h. As temperaturas devem ficar entre 18°C a 26°C. Já no sábado (12) e domingo (13) a chuva continua com previsão de 40 mm e 25 mm, mas o risco de tempestades diminui. Após as tempestades, a temperatura cai consideravelmente no domingo com mínima de 13°C e máxima de 15°C.

Em comunicado nesta quarta-feira, a Defesa Civil do Paraná já reconhece o risco de destelhamentos de residências devido as rajadas de vento ou queda de granizo. As orientações são para que as pessoas evitem permanecer ou estacionar veículos próximo a árvores ou estruturas metálicas, assim como não utilizar aparelhos conectados a rede elétrica no momento das tempestades.

Para reforçar a proteção das residências, a orientação é para que os moradores reforcem ou recolham objetos soltos próximos a casa, limpar calhas e ralos, conferir as telhas e coberturas, manter animais em locais seguros e celulares e lanternas carregados. Nas áreas rurais, a orientação ainda é para que os moradores que utilizam bombas d’água mantenham as caixas cheias e reservem água para o caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Em caso de danos ou desastres, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo fone 193. Para receber os alertas da Defesa Civil gratuitamente no celular, envie uma mensagem de texto (SMS) com o seu CEP para o número 40199.

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