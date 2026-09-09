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Homem é morto a facadas após comer a mistura da marmita do amigo

Caso aconteceu em Minas Gerais e suspeito disse a Polícia que não aceita desaforo

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Metróploles
09/09/2026 às 16h47
Homem é morto a facadas após comer a mistura da marmita do amigo
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

BRASIL - Um homem de 37 anos foi morto a facadas após uma discussão em um alojamento de trabalhadores em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O crime foi registrado na noite de domingo (6) e teria sido motivado por um desentendimento ocorrido durante o jantar envolvendo a mistura de uma marmita.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência aconteceu em uma residência localizada na Rua Joana D’Arc, no bairro Aurélio Caixeta. O imóvel funciona como alojamento para trabalhadores sazonais e abrigava cerca de 14 pessoas. Nove homens estavam no local no momento do crime.

A vítima foi identificada como Adelson Pereira de Araújo, de 37 anos. Segundo relatos de testemunhas, ele e o suspeito, de 29 anos, passaram o dia consumindo bebidas alcoólicas juntos. Moradores informaram que os dois tinham o hábito de se reunir frequentemente para beber.

Conforme o boletim de ocorrência, a discussão começou durante a refeição da noite, quando Adelson teria comido um pedaço de carne da marmita do colega e feito uma brincadeira em seguida. Ainda segundo os relatos colhidos pela polícia, o suspeito reagiu pegando uma faca e desferindo diversos golpes contra a vítima.

Após a agressão, outros moradores do alojamento prestaram socorro e encaminharam Adelson ao pronto-socorro da cidade. Ele chegou à unidade com ferimentos no tórax e no abdômen, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

O autor foi contido pelos demais trabalhadores até a chegada da Polícia Militar. Aos policiais, ele teria declarado apenas que “não aceita desaforo”, sem fornecer outras explicações sobre o ocorrido.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão de Patos de Minas. Após ser ouvido pela Central Estadual de Plantão Digital, a prisão foi ratificada e ele passou a ser investigado por homicídio qualificado por motivo torpe.

Após os procedimentos legais, o investigado foi encaminhado ao Presídio Sebastião Satiro, onde permanece à disposição da Justiça.

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