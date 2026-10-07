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Caminhão de Ibaiti se envolve em acidente na PR-090; motorista ficou ferido

Homem de 57 anos conduzia um Mercedes-Benz com dois semirreboques quando o conjunto tombou e foi parar fora da rodovia na noite desta terça-feira (06)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
07/10/2026 às 10h18
Caminhão de Ibaiti se envolve em acidente na PR-090; motorista ficou ferido
O acidente provocou danos no caminhão e nos dois semirreboques, e o motorista sofreu ferimentos moderados. Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um motorista de 57 anos ficou ferido após um caminhão com dois semirreboques tombar na PR-090 na noite desta terça-feira (06), em Piraí do Sul, nos Campos Gerais. O veículo envolvido no acidente tem placas de Ibaiti, município do Norte Pioneiro.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 21h30, na altura do km 162,1 da rodovia, no trecho conhecido como Acesso II.

O motorista seguia pela PR-090 no sentido a Ventania conduzindo um caminhão Mercedes-Benz Actros, com placas de Ibaiti. O veículo tracionava dois semirreboques da marca Randon, que também possuem placas do município do Norte Pioneiro.

Conforme o registro da PRE, ao chegar à altura do km 162,1, o conjunto acabou tombando e os veículos foram parar fora da rodovia.O acidente provocou danos no caminhão e nos dois semirreboques. Já o motorista sofreu ferimentos moderados.

Após receber atendimento, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal de Piraí do Sul para avaliação e cuidados médicos. As informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual não apontam as causas do acidente.

Com informações de D’Ponta News.

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