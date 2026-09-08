Streamer tem dedo amputado ao tentar invadir Rock in Rio

Após o procedimento médico, Lodk publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o curativo e contando aos seguidores o que havia acontecido

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
08/09/2026 às 17h37
Streamer tem dedo amputado ao tentar invadir Rock in Rio
Streamer Adalton Rodrigues, conhecido como Lodk, mostra dedo amputado após tentar invadir Rock In Rio (Foto: Reprodução)

Uma tentativa de entrar no Rock in Rio sem autorização terminou com uma lesão grave para o streamer Adalton Rodrigues, conhecido como Lodk. Aos 31 anos, ele teve o dedo anelar da mão direita amputado depois de ficar preso na estrutura metálica ao tentar passar por uma grade de segurança do festival, realizado no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na madrugada do último sábado (5/9).

Após o procedimento médico, Lodk publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o curativo e contando aos seguidores o que havia acontecido.

“Para quem não sabe, está rolando um vídeo de um cara que perdeu o dedo na grade. Esse cara sou eu. Para quem acha que não é verdade, tá aí o resultado: perdi o meu dedinho”, narrou o influencer em vídeo compartilhado nas suas redes sociais, vestido com um avental do Hospital Lourenço Jorge, enquanto exibia o curativo. O dedo perdido foi o anelar da mão direita.

Segundo relato do influenciador, ele estava acompanhado de um amigo no momento do acidente. Enquanto tentava invadir o evento pulando a grade, o rapaz permaneceu do lado de fora segurando o celular que transmitia a ação ao vivo pela Twitch, plataforma na qual o influenciador reúne cerca de 17,9 mil seguidores.

A transmissão acabou sendo apagada posteriormente pelo próprio streamer para evitar uma possível punição da plataforma ao canal em razão das imagens consideradas fortes.

Anel ficou preso na grade

O acidente aconteceu quando o streamer tentou passar pela estrutura. Ele contou que não percebeu que o anel que usava havia ficado preso e só descobriu a gravidade do ferimento depois de chegar ao outro lado da grade.

“Pulei e nem vi que o anel tinha prendido. Quando caí do outro lado, senti que machuquei o dedo, mas não sabia que tinha arrancado. Aí falei “Irmão, machuquei o dedo” e, quando ele olhou para cima, meu dedo estava pendurado na grade, ele que me avisou”, relatou Lodk, que só foi sentir dor quando o ferimento foi lavado no hospital. “Olhei para a minha mão e estava só o osso, porque não arrancou o dedo todo, mas saiu a pele inteira”, completou em entrevista ao O Globo.

Depois do acidente, o streamer precisou encontrar uma maneira de deixar o local. Como não conseguia mais passar pela grade por causa do ferimento, ele procurou um segurança e informou que precisava sair por um dos portões do evento.

Na sequência, Lodk foi levado de moto até o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A unidade de saúde fica a aproximadamente dez minutos do local onde ocorreu o acidente.

Médico descartou possibilidade de reimplante

De acordo com o streamer, o atendimento no hospital ocorreu rapidamente. Ele recebeu medicação e, no sábado, foi submetido à cirurgia para amputação do dedo.

Segundo Lodk, a equipe médica explicou que não havia possibilidade de recuperar o membro.

“O médico falou que era perigoso ficar com o dedo todo exposto assim, porque eu poderia pegar uma inflamação, contaminar de alguma forma e prejudicar minha mão inteira. Falei para ele “Por mim, não tem problema, se tirar um dedo fico com 19, só preciso resolver isso”. Não dava para ficar assim, porque realmente estava com o osso de fora”, narrou Lodk ao O Globo.

Solteiro, o streamer contou que utilizava o anel envolvido no acidente desde que ganhou o acessório durante a gravação de uma transmissão ao vivo no Paraguai.

Até a última atualização desta reportagem, a organização do Rock in Rio não havia se manifestado sobre o caso.

Fonte original Portal Leo Dias.

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