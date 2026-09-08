08 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

O Paraná começou a semana com temperaturas negativas e registro de geada nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina. O frio continua no amanhecer desta terça-feira (8), mas as temperaturas sobem à tarde. Segundo o Simepar, a chuva retorna de forma abrangente na quarta-feira (9), com risco de temporais isolados. A instabilidade deve persistir até sexta-feira (11), com o avanço de uma nova frente fria.
A primeira etapa da revitalização da orla de Pontal do Paraná alcançou 37% de execução. Com investimento estadual de R$ 34,5 milhões, as obras abrangem 3,66 quilômetros entre os balneários de Monções e Canoas. O projeto prevê calçadão, ciclovia, pista de caminhada, drenagem e preservação da restinga. Parte do trecho deve ser entregue até dezembro, e a conclusão da etapa está prevista para o primeiro semestre de 2027.
Criminosos estão usando o spoofing para alterar o número exibido no identificador de chamadas. A ligação pode parecer feita pelo telefone verdadeiro de um parente, banco ou órgão público, mesmo sem clonagem da linha. Especialistas alertam que o número mostrado na tela não comprova a identidade de quem liga. A orientação é encerrar a chamada e confirmar a informação por outro canal antes de fornecer dados ou realizar pagamentos.
As universidades estaduais do Paraná oferecem medicamentos e serviços clínicos gratuitos em Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. As farmácias-escola atendem pacientes das redes pública e privada com remédios para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose, rinite e outras doenças. Também realizam aferição de pressão, testes de glicemia e aplicação de injetáveis. É necessário apresentar receita médica; fórmulas especializadas exigem agendamento e documentação complementar.
O Ministério da Saúde prevê 14,4 mil procedimentos para pacientes do SUS em hospitais privados e filantrópicos do Paraná, com investimento de R$ 37,8 milhões. O programa Agora Tem Especialistas inclui consultas, exames e cirurgias em oito municípios. Foz do Iguaçu concentra 3.888 cirurgias previstas, o maior volume entre as unidades contratadas no Estado. As instituições receberão créditos para abatimento de tributos federais pelos atendimentos realizados.
Uma carreta do Ministério da Saúde oferece tomografias e ultrassonografias a pacientes do SUS de Ponta Grossa e outros 11 municípios dos Campos Gerais. A unidade deve permanecer cerca de 30 dias e realizar aproximadamente 1,4 mil atendimentos, inclusive aos sábados. O serviço busca reduzir a fila por exames especializados. O atendimento exige agendamento e encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde; quem já aguarda pelo SUS pode procurar uma Unidade Básica de Saúde.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 prevê recursos para uma nova base operacional e administrativa do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) em Foz do Iguaçu. O texto autoriza o Estado a reforçar a dotação da Secretaria da Segurança Pública para viabilizar a estrutura. A medida busca ampliar o combate aos crimes transfronteiriços na região. A implantação ainda depende da sanção da LDO, da definição dos recursos e dos procedimentos de aquisição.
A Prefeitura de Curitiba abriu licitação para as obras de macrodrenagem e implantação do Parque Linear do Bairro Novo do Caximba, com valor máximo de R$ 183,3 milhões. O projeto terá ciclovia de 1,8 quilômetro, pista de caminhada, sete lagoas e três praças. A estrutura também funcionará como proteção contra cheias na região dos rios Barigui e Iguaçu. As propostas poderão ser apresentadas até 15 de outubro.
O vereador Dalton Borba (Solidariedade) foi eleito por unanimidade vice-presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Curitiba. O colegiado passou por renovação e Hernani (Republicanos) assumiu a presidência. Nove vereadores titulares e nove suplentes compõem o conselho. O órgão é responsável por fiscalizar o cumprimento das regras de ética e decoro no Legislativo municipal.
O Paraná homologou os decretos de situação de emergência de Marmeleiro, Xambrê, Tibagi, Renascença, Pinhão e Diamante do Oeste. Vendavais e granizo danificaram 1.981 casas, e a Defesa Civil enviou 18,7 mil telhas, além de alimentos, colchões e kits de higiene e limpeza. A medida agiliza compras, serviços essenciais e obras urgentes. Válidos por 180 dias, os decretos também podem facilitar o acesso a recursos federais e outros auxílios.
Os atendimentos do CastraPet Paraná em Paranaguá serão transferidos para a sede do Instituto Água e Terra (IAT) devido à instabilidade climática. As castrações gratuitas ocorrerão de 7 a 12 de setembro, das 8h às 14h, na Rua Benjamin Constant, 277, no Centro Histórico. As inscrições regulares terminaram, mas ainda há vagas para cães machos. O cadastro exige a presença do animal, documento com foto e comprovante de residência.
Partidos, coligações e federações têm até 12 de setembro para validar as informações que serão exibidas nas urnas eletrônicas nas Eleições 2026. A conferência deve ser realizada pelo sistema Bem na Foto, disponível no DivulgaCandContas. A ferramenta permite verificar nome, fotografia, número e partido das candidaturas. O procedimento evita inconsistências na identificação apresentada ao eleitor durante a votação.