08 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Frente fria

O Paraná começou a semana com temperaturas negativas e registro de geada nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina. O frio continua no amanhecer desta terça-feira (8), mas as temperaturas sobem à tarde. Segundo o Simepar, a chuva retorna de forma abrangente na quarta-feira (9), com risco de temporais isolados. A instabilidade deve persistir até sexta-feira (11), com o avanço de uma nova frente fria.

Orla de Pontal

A primeira etapa da revitalização da orla de Pontal do Paraná alcançou 37% de execução. Com investimento estadual de R$ 34,5 milhões, as obras abrangem 3,66 quilômetros entre os balneários de Monções e Canoas. O projeto prevê calçadão, ciclovia, pista de caminhada, drenagem e preservação da restinga. Parte do trecho deve ser entregue até dezembro, e a conclusão da etapa está prevista para o primeiro semestre de 2027.

Novo golpe

Criminosos estão usando o spoofing para alterar o número exibido no identificador de chamadas. A ligação pode parecer feita pelo telefone verdadeiro de um parente, banco ou órgão público, mesmo sem clonagem da linha. Especialistas alertam que o número mostrado na tela não comprova a identidade de quem liga. A orientação é encerrar a chamada e confirmar a informação por outro canal antes de fornecer dados ou realizar pagamentos.

Farmácias-escola

As universidades estaduais do Paraná oferecem medicamentos e serviços clínicos gratuitos em Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. As farmácias-escola atendem pacientes das redes pública e privada com remédios para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose, rinite e outras doenças. Também realizam aferição de pressão, testes de glicemia e aplicação de injetáveis. É necessário apresentar receita médica; fórmulas especializadas exigem agendamento e documentação complementar.

Agora Tem

O Ministério da Saúde prevê 14,4 mil procedimentos para pacientes do SUS em hospitais privados e filantrópicos do Paraná, com investimento de R$ 37,8 milhões. O programa Agora Tem Especialistas inclui consultas, exames e cirurgias em oito municípios. Foz do Iguaçu concentra 3.888 cirurgias previstas, o maior volume entre as unidades contratadas no Estado. As instituições receberão créditos para abatimento de tributos federais pelos atendimentos realizados.

Carreta de exames

Uma carreta do Ministério da Saúde oferece tomografias e ultrassonografias a pacientes do SUS de Ponta Grossa e outros 11 municípios dos Campos Gerais. A unidade deve permanecer cerca de 30 dias e realizar aproximadamente 1,4 mil atendimentos, inclusive aos sábados. O serviço busca reduzir a fila por exames especializados. O atendimento exige agendamento e encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde; quem já aguarda pelo SUS pode procurar uma Unidade Básica de Saúde.

Base do BPFron

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 prevê recursos para uma nova base operacional e administrativa do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) em Foz do Iguaçu. O texto autoriza o Estado a reforçar a dotação da Secretaria da Segurança Pública para viabilizar a estrutura. A medida busca ampliar o combate aos crimes transfronteiriços na região. A implantação ainda depende da sanção da LDO, da definição dos recursos e dos procedimentos de aquisição.

Na Caximba

A Prefeitura de Curitiba abriu licitação para as obras de macrodrenagem e implantação do Parque Linear do Bairro Novo do Caximba, com valor máximo de R$ 183,3 milhões. O projeto terá ciclovia de 1,8 quilômetro, pista de caminhada, sete lagoas e três praças. A estrutura também funcionará como proteção contra cheias na região dos rios Barigui e Iguaçu. As propostas poderão ser apresentadas até 15 de outubro.

Conselho de Ética

O vereador Dalton Borba (Solidariedade) foi eleito por unanimidade vice-presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Curitiba. O colegiado passou por renovação e Hernani (Republicanos) assumiu a presidência. Nove vereadores titulares e nove suplentes compõem o conselho. O órgão é responsável por fiscalizar o cumprimento das regras de ética e decoro no Legislativo municipal.

Após temporais

O Paraná homologou os decretos de situação de emergência de Marmeleiro, Xambrê, Tibagi, Renascença, Pinhão e Diamante do Oeste. Vendavais e granizo danificaram 1.981 casas, e a Defesa Civil enviou 18,7 mil telhas, além de alimentos, colchões e kits de higiene e limpeza. A medida agiliza compras, serviços essenciais e obras urgentes. Válidos por 180 dias, os decretos também podem facilitar o acesso a recursos federais e outros auxílios.

Castrapet

Os atendimentos do CastraPet Paraná em Paranaguá serão transferidos para a sede do Instituto Água e Terra (IAT) devido à instabilidade climática. As castrações gratuitas ocorrerão de 7 a 12 de setembro, das 8h às 14h, na Rua Benjamin Constant, 277, no Centro Histórico. As inscrições regulares terminaram, mas ainda há vagas para cães machos. O cadastro exige a presença do animal, documento com foto e comprovante de residência.

Dados na urna

Partidos, coligações e federações têm até 12 de setembro para validar as informações que serão exibidas nas urnas eletrônicas nas Eleições 2026. A conferência deve ser realizada pelo sistema Bem na Foto, disponível no DivulgaCandContas. A ferramenta permite verificar nome, fotografia, número e partido das candidaturas. O procedimento evita inconsistências na identificação apresentada ao eleitor durante a votação.