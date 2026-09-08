Motoristas vão parar na delegacia por embriaguez em acidente com feridos na região

Colisão traseira aconteceu na rodovia PR963 em Ibaiti e um dos condutores também estava com a habilitação caçada

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/09/2026 às 13h35
Motoristas vão parar na delegacia por embriaguez em acidente com feridos na região
Foto: Divulgação PRE

Redação - Folha Extra

IBAITI - Dois motoristas foram parar na delegacia e duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (05). A colisão traseira aconteceu na rodovia PR963 no trecho que passa pelo município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu um automóvel VW Gol e uma VW Parati.

Conforme os dados colhidos no local, a Parati estava parada no acostamento devido a um pneu furado, momento em que o Gol, que seguia no mesmo sentido, acabou se envolvendo em uma colisão traseira.

Com o impacto, dois passageiros do Gol tiveram ferimentos, sendo um deles socorrido e encaminhado pelo SAMU ao hospital de Ibaiti. Já os motoristas da Parati e do Gol não tiveram ferimentos. Eles foram submetidos ao teste do etilômetro que apontou positivo para o consumo de álcool. No Gol, a equipe ainda encontrou uma garrafa de whisky vazia e latas de cerveja, além do motorista também estar com a CNH caçada.

Frente aos fatos, os dois motoristas foram detidos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

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