Caminhoneiro é perseguido e morto com vários tiros em frente a esposa

Redação - Folha Extra

CAMBÉ - Um caminhoneiro de 64 anos foi morto com vários tiros após ser perseguido pela rodovia BR369. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (04) no trecho da rodovia que passa pelo município de Cambé, no Norte do Paraná. A esposa da vítima estava no caminhão e presenciou o ataque contra o marido.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi identificada como Sidney Macedo Ribeiro. O motorista seguia pela rodovia no sentido Londrina a Cambé quando foi perseguido por um automóvel e, durante a tentativa de fugir dos criminosos, o caminhoneiro acabou tendo que parar em um semáforo.

Conforme os relatos da esposa do caminhoneiro, que também estava no caminhão, quatro homens desceram do veículo e realizaram diversos disparos contra a cabine. Sidney foi atingido no rosto, tórax e abdômen. Equipes de socorro estiveram no local prestando atendimento a vítima, mas o homem não resistiu e veio a óbito. Já a mulher, não foi atingida.

Os criminosos fugiram do local após o crime. Equipes policiais realizaram diligências em busca dos suspeitos, mas até o fechamento desta edição, eles não haviam sido encontrados ou localizados.

A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima e o caso segue sendo investigado.