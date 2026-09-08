Feriado termina com três mortes e quase 100 feridos em acidentes no Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
O feriado prolongado da Independência terminou com 95 acidentes, três mortes e 98 pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o Paraná. Os números fazem parte do balanço da operação especial realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre sexta-feira (4) e segunda-feira (7).
Durante os quatro dias de fiscalização reforçada, a PRF abordou 8.290 veículos e 8.634 pessoas, além de realizar 3.173 testes de alcoolemia. Mesmo com as três vítimas fatais, a corporação avaliou que o período apresentou um trânsito menos violento nas estradas federais paranaenses.
Um dos acidentes fatais aconteceu no sábado (5), na BR-369, em Ibiporã, no Norte do Paraná. Um veículo ocupado por uma família paraguaia tombou na rodovia e um bebê de apenas sete meses morreu.
Os pais da criança também ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico na Santa Casa de Londrina.
As outras duas mortes foram registradas em Terra Roxa e Araruna. Segundo a PRF, um dos acidentes envolveu uma saída de pista e o outro foi uma colisão lateral.
Além dos acidentes, a operação revelou um número elevado de infrações. Os equipamentos utilizados pela PRF contabilizaram 3.092 flagrantes de excesso de velocidade durante o feriado.
As equipes também registraram 351 autuações por ultrapassagens em locais com faixa contínua, uma das condutas de maior risco nas rodovias.
Outros 143 autos de infração foram emitidos pela falta do cinto de segurança — 58 envolvendo motoristas e 85 passageiros. Também foram identificadas 29 crianças sendo transportadas sem o dispositivo de retenção exigido pela legislação.
A fiscalização contabilizou ainda 26 flagrantes de motoristas utilizando celular enquanto dirigiam e 68 autuações relacionadas ao descumprimento da Lei do Descanso, voltada aos condutores profissionais.
O combate à combinação entre álcool e direção também esteve entre os focos da operação. Dos 3.173 testes de alcoolemia realizados, 45 resultaram em infrações relacionadas à embriaguez ao volante.
Quatro condutores foram presos por dirigir sob efeito de álcool, média de uma prisão por dia durante a operação.
O reforço policial nas rodovias também resultou em apreensões durante ações de combate à criminalidade.
Segundo o balanço, 3,7 toneladas de maconha foram retiradas de circulação durante os quatro dias. Ao todo, 23 pessoas foram presas por diferentes crimes.
Paralelamente à fiscalização, a PRF realizou 65 ações educativas, incluindo palestras, abordagens em pontos considerados críticos e atividades do Cinema Rodoviário.
As iniciativas alcançaram 1.033 pessoas e 550 veículos, com orientações voltadas principalmente à prevenção de acidentes e à adoção de comportamentos mais seguros nas estradas.