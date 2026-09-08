Feriado termina com três mortes e quase 100 feridos em acidentes no Paraná

PRF registrou 95 acidentes entre a sexta-feira (04) e esta segunda-feira (07), além de mais de três mil flagrantes de excesso de velocidade e outras ocorrências de trânsito

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
08/09/2026 às 11h01
Feriado termina com três mortes e quase 100 feridos em acidentes no Paraná
Bebê de sete meses morreu após veículo com família paraguaia tombar na BR-369, em Ibiporã, no sábado (05). Foto: PRF

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O feriado prolongado da Independência terminou com 95 acidentes, três mortes e 98 pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o Paraná. Os números fazem parte do balanço da operação especial realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre sexta-feira (4) e segunda-feira (7).

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Durante os quatro dias de fiscalização reforçada, a PRF abordou 8.290 veículos e 8.634 pessoas, além de realizar 3.173 testes de alcoolemia. Mesmo com as três vítimas fatais, a corporação avaliou que o período apresentou um trânsito menos violento nas estradas federais paranaenses.

Bebê de sete meses está entre as vítimas

Um dos acidentes fatais aconteceu no sábado (5), na BR-369, em Ibiporã, no Norte do Paraná. Um veículo ocupado por uma família paraguaia tombou na rodovia e um bebê de apenas sete meses morreu.

Os pais da criança também ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico na Santa Casa de Londrina.

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As outras duas mortes foram registradas em Terra Roxa e Araruna. Segundo a PRF, um dos acidentes envolveu uma saída de pista e o outro foi uma colisão lateral.

Mais de 3 mil motoristas flagrados acima da velocidade

Além dos acidentes, a operação revelou um número elevado de infrações. Os equipamentos utilizados pela PRF contabilizaram 3.092 flagrantes de excesso de velocidade durante o feriado.

As equipes também registraram 351 autuações por ultrapassagens em locais com faixa contínua, uma das condutas de maior risco nas rodovias.

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Outros 143 autos de infração foram emitidos pela falta do cinto de segurança — 58 envolvendo motoristas e 85 passageiros. Também foram identificadas 29 crianças sendo transportadas sem o dispositivo de retenção exigido pela legislação.

A fiscalização contabilizou ainda 26 flagrantes de motoristas utilizando celular enquanto dirigiam e 68 autuações relacionadas ao descumprimento da Lei do Descanso, voltada aos condutores profissionais.

Quatro motoristas presos por embriaguez

O combate à combinação entre álcool e direção também esteve entre os focos da operação. Dos 3.173 testes de alcoolemia realizados, 45 resultaram em infrações relacionadas à embriaguez ao volante.

Quatro condutores foram presos por dirigir sob efeito de álcool, média de uma prisão por dia durante a operação.

Fiscalização apreende 3,7 toneladas de maconha

O reforço policial nas rodovias também resultou em apreensões durante ações de combate à criminalidade.

Segundo o balanço, 3,7 toneladas de maconha foram retiradas de circulação durante os quatro dias. Ao todo, 23 pessoas foram presas por diferentes crimes.

Paralelamente à fiscalização, a PRF realizou 65 ações educativas, incluindo palestras, abordagens em pontos considerados críticos e atividades do Cinema Rodoviário.

As iniciativas alcançaram 1.033 pessoas e 550 veículos, com orientações voltadas principalmente à prevenção de acidentes e à adoção de comportamentos mais seguros nas estradas.

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