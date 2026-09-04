Filha de Neymar prepara lanches para pessoas carentes e distribui sanduíches nas ruas de Santos

Mavie, de 2 anos, e a mãe, Bruna Biancardi, distribuíram lanches nas ruas de Santos. Foto: reprodução/ redes sociais

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar um momento de solidariedade ao lado da filha, Mavie, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. Na última segunda-feira (31), a influenciadora e a filha prepararam sanduíches para distribuir pelas ruas de Santos, no litoral de São Paulo.

Nos registros, a influenciadora afirmou que a pequena participou de todos os momentos, desde a preparação dos sanduíches até a distribuição. Bruna explicou que Mavie começou a entender que nem todo mundo tem casa, comida e o básico garantido.

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“A Mavie começou a entender que nem todo mundo tem uma casa, comida e o básico. Esse fim de semana, preparamos juntas alguns lanchinhos para distribuir. Ela participou de tudo: montou, ajudou, perguntou, entendeu um pouquinho mais”, afirmou Bruna Biancardi.

A influenciadora contou ainda que ela e a filha saíram pelas ruas de Santos entregando os sanduíches para quem encontraram pelo caminho. Bruna reforçou que não compartilhou a iniciativa apenas para mostrar o que fizeram, mas com o objetivo de incentivar outras pessoas.

“Não estou compartilhando para mostrar o que fizemos. Estou compartilhando porque talvez isso incentive mais alguém a fazer também. Não precisa ser muito. Não precisa mudar o mundo inteiro”, escreveu.

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Bruna Biancardi incentiva gesto de solidariedade

Ao compartilhar a ação com a filha, Bruna refletiu sobre o significado de gestos simples de solidariedade. Para ela, mesmo pequenas atitudes já representam uma diferença real na vida de quem precisa.

“Às vezes, ajudar uma pessoa já é alguma coisa. E se cada um fizer um pouquinho do que pode, esse pouquinho vira muito”, afirmou.

Por fim, ela relacionou a iniciativa à forma como pretende criar a filha.

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“Que nossos filhos cresçam entendendo que olhar para o outro também é nossa responsabilidade”, finalizou.

Filha de Neymar aparece com visual novo ao lado do pai

Um dia após o gesto de solidariedade ao lado da mãe, Mavie voltou a ser assunto nas redes sociais, dessa vez, por aparecer ao lado do pai, o jogador Neymar Jr., com um visual novo.

Na publicação feita por Bruna, Neymar aparece dando um “cheirinho” no cabelo da primogênita do casal, que está com as pontas dos cachos pintadas de rosa.

Neymar também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto de uma antiga relação com Carol Dantas, e de Helena, de 2 anos, fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly.

Com Bruna Biancardi, o jogador é pai de Mavie, de 2 anos, Mel, de 1 ano, e, mais recentemente, Mariah.

Neymar revelou o nome da terceira filha com Bruna Biancardi

Neymar revelou, na última quinta-feira (3), o nome da terceira filha que tem com Bruna. Em um registro nas redes sociais, o jogador compartilhou imagens de um bilhete que ganhou da esposa e das filhas.

O gesto aconteceu após Neymar se machucar durante a partida entre Santos e Palmeiras, na última quarta-feira (2), válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Depois do incidente, o jogador recebeu o bilhete da família.

“Não fique triste. Estamos sempre com você. Te amamos muito: mamãe, Mavie, Mel e Mariah”, dizia o bilhete.

Até então, o jogador e a influenciadora não haviam revelado publicamente o nome da terceira filha do casal.

Fonte original Portal Banda B.