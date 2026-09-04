04 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Cafés de qualidade

Estão abertas as inscrições para a 24ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná. Produtores com atividade cafeeira comprovada no Estado podem participar gratuitamente até 30 de setembro, nas unidades municipais do IDR-Paraná. A disputa contempla as categorias Café Natural e Café Cereja Descascado ou Despolpado. A premiação será realizada em 17 de novembro, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.

Nova concessão

A Motiva concluiu a venda de sua plataforma de aeroportos para o grupo mexicano Asur por R$ 12,2 bilhões, incluindo 17 terminais no Brasil. No Paraná, a operação envolve os aeroportos de Curitiba e Foz do Iguaçu, que passam ao controle da companhia mexicana. A Asur assumiu as operações em 1º de setembro e informou que equipes e estrutura operacional serão mantidas.

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Cataratas em alta

A vazão das Cataratas do Iguaçu chegou a 7,75 milhões de litros por segundo na manhã desta quinta-feira (3), volume mais de cinco vezes superior à média histórica de 1,5 milhão. Segundo a Copel, o aumento é resultado das chuvas registradas ao longo da bacia do Rio Iguaçu, que atravessa o Paraná até chegar a Foz do Iguaçu, na fronteira com a Argentina.

Conexão com o futuro

Pato Branco recebe, de 4 a 8 de novembro, a sexta edição da Inventum, no Centro de Eventos Prefeito Astério Rigon. Com entrada gratuita, a feira reunirá empresas, startups, pesquisadores e instituições em torno da ciência, tecnologia e inovação. A programação inclui competições, oficinas, palestras, exposições e experiências imersivas. Robótica, drones, inteligência artificial, games e sustentabilidade estão entre os destaques.

Corrida em Guaratuba

A Meia Maratona de Guaratuba deve reunir cerca de cinco mil atletas no domingo (6), com largada e chegada no Centro de Eventos. O evento terá provas de 5, 10 e 21 quilômetros, com largadas a partir das 6h. A Ponte de Guaratuba operará em sistema “Pare e Siga” entre 6h e 6h40. Outras vias da cidade terão interdições temporárias até as 9h.

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Concurso na segurança

O candidato ao Governo do Paraná Sandro Alex (PSD) afirmou que, se eleito, pretende abrir concurso para mais 2 mil profissionais das forças de segurança e manter a incorporação de pelo menos mil servidores por ano. A proposta foi apresentada durante sabatina na Rádio Banda B. Na sequência da agenda, Sandro Alex esteve em Foz do Iguaçu, com compromissos junto ao setor hoteleiro, lideranças políticas do Oeste e representantes da educação.

Atenção nas rodovias

A EPR Litoral Pioneiro reforçará o atendimento nas rodovias dos Campos Gerais e Norte Pioneiro durante o feriado da Independência. Motoristas devem redobrar a atenção nos trechos em duplicação das BRs 153 e 369, onde há desvios entre Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Cambará. A concessionária recomenda respeitar a sinalização e os limites de velocidade. Emergências podem ser comunicadas pelo telefone e WhatsApp 0800 277 0153.

Represa em construção

A construção da represa na área da antiga Prainha de São Tomé avançou em diferentes frentes durante a segunda quinzena de agosto. Nas proximidades do futuro lago, foi concluída a estrutura de sustentação da nova ponte. A próxima etapa será o içamento e a instalação das vigas de concreto. A ligação atenderá moradores, transporte escolar e o escoamento da produção agrícola.

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Foz celebra a literatura

A 21ª Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu começa nesta quinta-feira (3), na Praça da Paz, com mais de 80 atividades gratuitas. A programação segue até domingo (6), das 9h às 22h, com palestras, oficinas, lançamentos e apresentações culturais. Roberta Campos abre os shows, que também incluem a banda Jovem Dionísio. A escritora Ruth Rocha será a homenageada desta edição.

Nas UBS

O Ministério da Saúde vai distribuir 500 ultrassons portáteis para unidades básicas de saúde de 23 estados e do Distrito Federal, incluindo o Paraná. O investimento previsto é de R$ 12,58 milhões, e os equipamentos permitirão realizar exames como ultrassonografias obstétricas, abdominais e renais diretamente nas UBS, reduzindo encaminhamentos e tempo de espera no SUS.

Escala 6x1 adiada

A PEC que prevê o fim da escala 6x1 e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas não foi levada ao plenário do Senado nesta quarta-feira (2), após esvaziamento da sessão e falta de segurança sobre os votos necessários. Já aprovada pela CCJ, a proposta exige ao menos 49 votos favoráveis em dois turnos e deve voltar à pauta somente após o primeiro turno das eleições, em outubro.