Irmãos fogem de operação, voltam para buscar drogas e acabam presos no Norte Pioneiro

Jovens de 18 e 21 anos foram cercados pelas polícias Civil e Militar menos de 24 horas após escaparem de ação em Santo Antônio do Paraíso

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
04/09/2026 às 13h31
Irmãos fogem de operação, voltam para buscar drogas e acabam presos no Norte Pioneiro
Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Dois irmãos, de 18 e 21 anos, foram presos após fugirem de uma operação policial e retornarem, segundo a Polícia Civil, para buscar drogas que estavam escondidas em Santo Antônio do Paraíso, no Norte Pioneiro. As prisões aconteceram nesta quinta-feira (3), menos de 24 horas depois da fuga.

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A ação foi realizada em conjunto pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Militar do Paraná (PMPR) e teve início ainda na quarta-feira (2), quando as equipes cumpriam mandados de busca e apreensão no município.

De acordo com a PCPR, os dois suspeitos perceberam a aproximação das viaturas e fugiram antes da chegada dos policiais. Durante buscas realizadas nas residências, as equipes encontraram as primeiras porções de entorpecentes.

Mesmo após a fuga, os policiais permaneceram acompanhando a movimentação na região. Conforme a investigação, as equipes receberam informações de que os irmãos haviam retornado para buscar o restante das drogas que estaria escondido.

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Irmãos foram cercados pela polícia

Com a informação, policiais civis e militares montaram um cerco e conseguiram localizar os dois jovens no Centro de Santo Antônio do Paraíso.

Segundo o delegado Guilherme Dias Gomes, as equipes mantiveram o monitoramento da região após a primeira operação e conseguiram identificar o retorno dos investigados.

Após serem presos, ainda conforme a Polícia Civil, os irmãos admitiram que havia mais materiais escondidos e indicaram aos policiais os locais onde estavam armazenados. As equipes então localizaram e apreenderam novas porções de drogas.

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A Polícia Civil afirma que a ação conjunta permitiu localizar e prender os dois suspeitos em menos de 24 horas após a fuga registrada durante o cumprimento dos mandados.

Segundo a corporação, a operação também resultou na desarticulação de um ponto de distribuição de drogas no município.

Os dois irmãos foram presos em flagrante e, após os procedimentos de polícia judiciária, encaminhados ao sistema penitenciário.

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