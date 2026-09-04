Ônibus da saúde com pacientes da região se envolve em acidente no Norte Pioneiro

O veículo bateu contra um poste de energia elétrica e sofreu danos significativos na parte dianteira. Foto: Reprodução/Timburi Ouvintes

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um ônibus da Saúde de Bandeirantes que transportava pacientes se envolveu em um acidente na manhã desta sexta-feira (4), em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. O veículo bateu contra um poste de energia elétrica e sofreu danos significativos na parte dianteira.

Continua após a publicidade

Segundo as informações preliminares, o ônibus transportava pacientes que haviam saído do Hospital Regional de Cornélio Procópio e seguia em direção à região central da cidade. Posteriormente, o grupo retornaria para Bandeirantes.

As primeiras informações apontam que o motorista teria tentado desviar de um cachorro que apareceu no trajeto. Durante a manobra, ele teria perdido o controle da direção e o ônibus acabou colidindo frontalmente contra o poste.

Com a força do impacto, a parte dianteira do veículo ficou bastante danificada. O poste também foi atingido e houve rompimento de fios da rede elétrica, além de relatos de explosões após a colisão.

Continua após a publicidade

Pacientes foram atendidos

As pessoas que estavam no ônibus receberam atendimento após o acidente. Até o momento, as informações preliminares apontam apenas ferimentos leves, sem registro de vítimas em estado grave.

O veículo envolvido no acidente pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes e era utilizado no transporte de pacientes entre os municípios.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda deverão ser apuradas. A dinâmica relatada inicialmente, incluindo a informação de que o motorista teria tentado desviar de um cachorro, também deverá ser confirmada pelas autoridades responsáveis.

Continua após a publicidade

Novas informações sobre o acidente podem ser divulgadas ao longo do dia.

Com informações de Timburi Ouvintes.