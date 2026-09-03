Homem é encontrado morto com faca no peito no Norte Pioneiro

Situação foi registrada na manhã da quinta-feira na cidade de Santa Mariana

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Anuncifacil
03/09/2026 às 16h09
Homem é encontrado morto com faca no peito no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Anuncifacil

Redação - Folha Extra

SANTA MARIANA - Um homem foi encontrado morto dentro de uma residência com uma faca cravada no peito. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (03) no município de Santa Mariana, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pelo portal Anundifacil, a equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 10h00 para prestar atendimento a uma ocorrência de homicídio registrada em uma residência situada a Rua Carlos Moreira Coelho. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com um homem de aproximadamente 57 anos já sem vida e que apresentava vários ferimentos pelo corpo, além de estar com uma faca crava em seu peito.

Frente aos fatos, o local do crime foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil, Criminalística e IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho para recolher o corpo da vítima.

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O caso segue sendo investigado.

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