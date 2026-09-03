Carro de prefeitura da região é esmagado por caminhão sem freio na PR151

Redação - Folha Extra
CARAMBEÍ - Um idoso morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (03) na rodovia PR151, trecho que passa pelo município de Carambeí, nos Campos Gerais. A vítima estava em um automóvel da prefeitura de Piraí do Sul que foi esmagado por um caminhão que estaria sem freios.
De acordo com as informações apuradas pelo portal P1 News, tanto o carro da Saúde quanto o caminhão seguiam no mesmo sentido da rodovia quando, segundo relatos de testemunhas no local, o veículo pesado teria perdido os freios em um trecho de descida, atingiu a traseira de um outro automóvel e na sequência passou por cima do carro da saúde.
Devido a violência do impacto, um idoso que estava no veículo da Saúde morreu na hora preso as ferragens. Até o momento, não foram divulgadas maiores informações se há mais vítimas. O trabalho das equipes de socorro é considerado complexo, visto que o caminhão ficou em cima de parte do veículo.
A situação mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, SAMU e equipes da concessionária que administra o trecho.