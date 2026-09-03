Carro de prefeitura da região é esmagado por caminhão sem freio na PR151

Acidente aconteceu no trecho que passa por Carambeí e veículo pertence a frota de Piraí do Sul; idoso morreu na hora

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com P1 News
03/09/2026 às 15h35
Carro de prefeitura da região é esmagado por caminhão sem freio na PR151
Foto: Reprodução/P1 News

Redação - Folha Extra

CARAMBEÍ - Um idoso morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (03) na rodovia PR151, trecho que passa pelo município de Carambeí, nos Campos Gerais. A vítima estava em um automóvel da prefeitura de Piraí do Sul que foi esmagado por um caminhão que estaria sem freios.

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De acordo com as informações apuradas pelo portal P1 News, tanto o carro da Saúde quanto o caminhão seguiam no mesmo sentido da rodovia quando, segundo relatos de testemunhas no local, o veículo pesado teria perdido os freios em um trecho de descida, atingiu a traseira de um outro automóvel e na sequência passou por cima do carro da saúde.

Devido a violência do impacto, um idoso que estava no veículo da Saúde morreu na hora preso as ferragens. Até o momento, não foram divulgadas maiores informações se há mais vítimas. O trabalho das equipes de socorro é considerado complexo, visto que o caminhão ficou em cima de parte do veículo.

A situação mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, SAMU e equipes da concessionária que administra o trecho.

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