Flávio vence nas três cidades; veja como Jaguariaíva, Sengés e Arapoti votaram

Flávio Bolsonaro terminou com ao menos 64% nas três cidades. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Os eleitores de Jaguariaíva, Sengés e Arapoti, nos Campos Gerais, foram às urnas neste domingo (4) para escolher presidente da República, governador do Paraná, senadores, deputados federais e estaduais. Os resultados mostram diferenças importantes no comportamento do eleitorado dos três municípios, principalmente na disputa pelo governo estadual.

Para presidente, o cenário foi semelhante nas três cidades. Flávio Bolsonaro venceu em Jaguariaíva, Sengés e Arapoti, sempre com mais de 64% dos votos. O melhor desempenho ocorreu em Arapoti, onde chegou a 68,54%.

Na disputa pelo Governo do Paraná, porém, houve divisão. Sergio Moro venceu em Jaguariaíva e Arapoti, enquanto Sandro Alex abriu ampla vantagem em Sengés.

Entre os candidatos da região, um dos principais destaques foi Ghiovanny Lorusso, que concorreu a deputado federal e terminou como o candidato mais votado para o cargo em Jaguariaíva, sua cidade, com 3.630 votos.

Jaguariaíva

Flávio Bolsonaro chega a 66,60% e Moro vence para governador

Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Jaguariaíva, com 66,60%. Lula ficou em segundo, com 26,94%.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado, com 2,10%, Renan Santos, com 2,06%, e Augusto Cury, com 2,05%. Os demais ficaram abaixo de 1%. Rui Costa Pimenta não recebeu votos no município.

Para o Governo do Paraná, Sergio Moro venceu em Jaguariaíva com 53,87% dos votos. Sandro Alex ficou em segundo, com 28,15%, seguido por Requião Filho, com 17,15%. Os demais candidatos ficaram abaixo de 1%.

Felipe Barros foi o candidato ao Senado mais votado em Jaguariaíva, com 32,51%. Deltan Dallagnol aparece em seguida, com 24,07%, e Alexandre Curi, com 20,12%. Gleisi Hoffmann recebeu 10,52%, Dr. Rosinha, 6,98%, e Cristina Graeml, 5,11%. Os demais ficaram abaixo de 1%.

O resultado para deputado federal trouxe um forte desempenho de um candidato da própria região. Ghiovanny Lorusso foi o mais votado em Jaguariaíva, alcançando 3.630 votos. Pedro Lupion ficou na segunda colocação, com 2.998 votos, enquanto Aliel Machado foi o terceiro, com 1.063 votos.

Entre os demais nomes regionais acompanhados pela Folha Extra, Diego Garcia recebeu 135 votos e Emanuel Cavalar, 7 votos.

Para a Assembleia Legislativa, Moacyr Fadel liderou com 3.866 votos. Maria Victoria recebeu 1.432 votos, enquanto Paulo Melo teve 786 votos. Entre os candidatos da região, Flávio Zanrosso recebeu 125 votos, seguido por Dr. Bráulio, com 63, Amir Salmen, com 30, Bruna Fogaça, com 12, e Valter do PT, com 1 voto.

Sengés

Flávio vence com mais de 64% e Sandro Alex domina votação

Em Sengés, Flávio Bolsonaro recebeu 64,18% dos votos, contra 29,22% de Lula. Ronaldo Caiado alcançou 2,58%, Augusto Cury, 2,31%, e Renan Santos, 1,45%. Os demais ficaram abaixo de 1%, enquanto Hertz Dias não recebeu nenhum voto.

Sengés apresentou um resultado diferente das outras duas cidades na disputa estadual. Sandro Alex venceu com 64,52% dos votos, enquanto Sergio Moro recebeu 25,99%.

Requião Filho ficou com 9,21%. Os demais tiveram menos de 1%, e Samuel de Matos não recebeu votos.

Alexandre Curi foi o candidato ao Senado mais votado em Sengés, com 39,31%. Cristina Graeml aparece em segundo, com 18,87%, seguida por Deltan Dallagnol, com 15,07%, e Felipe Barros, com 14,76%. Gleisi Hoffmann teve 8,08% e Dr. Rosinha, 3,55%.

Para deputado federal, Beto Preto liderou em Sengés com 2.602 votos. Aliel Machado recebeu 1.039, apenas quatro votos a mais que Marcelo Rangel, que somou 1.035. Entre os candidatos da região, Diego Garcia recebeu 142 votos, Ghiovanny Lorusso, 41, e Emanuel Cavalar, 3.

Na disputa para deputado estadual, Traiano teve uma votação expressiva e liderou com 3.917 votos. Marcio Nunes ficou em segundo, com 1.276, enquanto Ricardo Zampieri recebeu 534 votos. Entre os nomes da região, Valter do PT recebeu 129 votos, Flávio Zanrosso, 7, Dr. Bráulio, 5, e Amir Salmen e Bruna Fogaça, 1 voto cada.

Arapoti

Flávio Bolsonaro tem o melhor resultado entre as três cidades; Sergio Moro vence

Em Arapoti, Flávio Bolsonaro chegou a 68,54% dos votos, seu maior percentual entre os três municípios. Lula recebeu 25,33%. Ronaldo Caiado teve 2,38%, Augusto Cury, 2,04%, e Renan Santos, 1,42%. Os demais ficaram abaixo de 1%. Rui Costa Pimenta não recebeu votos no município.

Para governador, Sergio Moro venceu em Arapoti com 58,68%, contra 25,53% de Sandro Alex e 15,08% de Requião Filho.

Felipe Barros liderou para o Senado em Arapoti, com 31,08%, seguido por Deltan Dallagnol, com 28,58%, e Alexandre Curi, com 19,04%. Gleisi Hoffmann recebeu 8,84%, Cristina Graeml, 6,02%, e Dr. Rosinha, 5,69%.

Na disputa pela Câmara dos Deputados, Aline Sleutjes foi a mais votada em Arapoti, com 1.533 votos. Aliel Machado recebeu 1.457 votos, enquanto Pedro Lupion somou 1.193.

Entre os candidatos da região, Diego Garcia teve 175 votos, Emanuel Cavalar, 71, e Ghiovanny Lorusso, 69. Moacyr Fadel e Mauro Moraes têm disputa apertada. Para deputado estadual, Moacyr Fadel liderou com 964 votos, apenas cinco a mais que Mauro Moraes, que recebeu 959. Ricardo Zampieri ficou em terceiro, com 859 votos.

Entre os candidatos da região, Dr. Bráulio teve forte desempenho, com 804 votos. Flávio Zanrosso recebeu 426, Amir Salmen, 110, Valter do PT, 29, e Bruna Fogaça, 7 votos.

Com as apurações encerradas nas três cidades, Flávio Bolsonaro aparece como favorito entre elas.