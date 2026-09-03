Semana da Pátria reúne escolas e autoridades em Arapoti e Jaguariaíva

Atividades marcam o período de celebração da Independência do Brasil, comemorada em Sete de setembro

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
03/09/2026 às 15h01
Semana da Pátria reúne escolas e autoridades em Arapoti e Jaguariaíva
Fotos: Divulgação.

Redação - Folha Extra

CAMPOS GERAIS - As cidades de Arapoti e Jaguariaíva deram início, nesta terça-feira (1º), à programação da Semana da Pátria 2026, com cerimônias que reuniram estudantes, professores, autoridades, servidores públicos, forças de segurança e integrantes da comunidade. As atividades marcam o período de celebração da Independência do Brasil, comemorada em 7 de setembro.

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Em Arapoti, a abertura da programação ocorreu durante a manhã, com apresentações do Coral Municipal e da fanfarra do Colégio Estadual Carmelina Ferreira Pedroso. A cerimônia contou com a participação do prefeito Irani Barros, do vice-prefeito Potinho, do presidente da Câmara Municipal, Maicon Pot, e da vereadora Maria Olívia, além de secretários municipais e equipes da administração.

Estudantes e representantes das escolas Telêmaco Carneiro, CMEI Meu Cantinho, CMEI Dona Nena e Escola Cristã Presbiteriana Aliança também participaram da abertura. Durante o evento, o prefeito destacou o significado do período cívico e relacionou o respeito à Pátria ao cuidado com o município e com a comunidade.

Em Jaguariaíva, a abertura oficial da Semana da Pátria 2026 foi realizada pelo Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Semec). A cerimônia reuniu alunos, professores, servidores públicos, representantes das forças de segurança, autoridades e moradores.

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O ato foi marcado pelo acendimento da Pira da Pátria e pela execução dos hinos pátrios. A Corrida de Revezamento do Fogo Simbólico da Pátria, que estava prevista para integrar a programação, foi cancelada devido à possibilidade de chuvas.

A programação da Semana da Pátria segue até 7 de setembro em Jaguariaíva, com apresentações, guarda do Fogo Simbólico e o tradicional Desfile Cívico, previsto para encerrar as atividades comemorativas no município.

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Foto: Divulgação.
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