Trânsito segue parcialmente interditado após acidente com morte na PR092

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma carreta deixou uma pessoa morta na manhã desta quinta-feira (03). A colisão aconteceu na rodovia PR092 no trecho que passa por Arapoti, nos Campos Gerais. O trânsito foi interditado para o trabalho das equipes de resgate e o fluxo de veículos acontece no sistema pare e siga, com registro de congestionamento.

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Conforme as informações apuradas pelo portal Voz do Povo de Arapoti, o acidente envolveu um automóvel GM Corsa acoplado a uma carretinha e uma carreta Scania P340. Os dois veículos transitavam pela rodovia quando, na altura do km 234, se envolveram em uma colisão.

Com a violência do impacto, o automóvel ficou completamente destruído. O homem que dirigia o veículo e seria morador da zona rural de Calógeras, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do caminhão, não ficou ferido.

A ocorrência mobilizou equipes da concessionária que administra o trecho e da Polícia Rodoviária Estadual.

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Devido aos trabalhos das equipes de socorro, o trânsito chegou a ser interditado totalmente com registro de congestionamentos de até 8 km. Já conforme a última atualização da concessionária as 14h30, o fluxo começou a operar no sistema pare e siga com registro de quatro km de lentidão sentido Wenceslau Braz e três quilômetros sentido a Jaguariaíva.

A equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa foi acionada para recolher o corpo da vítima fatal.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.