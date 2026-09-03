Feriadão começa com chuva e termina com sol nos municípios da região

Clima fica instável a partir desta sexta-feira com possibilidade de pancadas de chuva e frio no sábado e domingo, mas sol aparece a partir da segunda-feira e temperaturas sobem

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
03/09/2026 às 13h53
Feriadão começa com chuva e termina com sol nos municípios da região
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

PREVISÃO DO TEMPO - O feriadão de 7 de Setembro terá mudança nas condições do tempo no Norte Pioneiro do Paraná. A previsão para o período entre sexta-feira (04) e segunda-feira (07) indica aumento da instabilidade, ocorrência de chuva e queda nas temperaturas, principalmente durante o fim de semana. Municípios como Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Wenceslau Braz, Ibaiti, Cornélio Procópio e cidades da região devem registrar diferenças significativas entre as temperaturas do início e do final do período.

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Na sexta-feira (04), o tempo ainda terá características de verão em parte do Norte Pioneiro, com temperaturas elevadas durante a tarde. Em Jacarezinho, a previsão aponta mínima de 16°C e máxima de 28°C, com possibilidade de pancadas de chuva. Em Wenceslau Braz, também há previsão de chuva, enquanto Cornélio Procópio apresenta possibilidade menor de precipitação. A combinação de calor e aumento da instabilidade pode favorecer a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas em diferentes pontos da região.

O cenário muda no sábado (05), quando a chuva deve ganhar força e atingir uma área maior do Norte Pioneiro. A previsão aponta períodos de chuva em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Wenceslau Braz, Ibaiti e Cornélio Procópio. Os acumulados previstos variam entre os municípios, podendo superar 30 milímetros em Santo Antônio da Platina. Em Wenceslau Braz, a previsão indica aproximadamente 27 milímetros, enquanto Ibaiti pode registrar cerca de 23 milímetros. Jacarezinho tem previsão próxima de 15 milímetros e Cornélio Procópio de aproximadamente 18 milímetros.

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No domingo (06), o tempo permanece predominantemente nublado e instável, com possibilidade elevada de chuva em municípios do Norte Pioneiro. A entrada de uma massa de ar mais frio também deve provocar queda nas temperaturas. Em Jacarezinho, por exemplo, os termômetros podem variar entre 11°C e 19°C. A tendência é semelhante em outras cidades da região, com máximas abaixo dos valores registrados na sexta-feira.

Na segunda-feira (07), feriado da Independência do Brasil, a previsão indica redução da instabilidade. O tempo deve apresentar períodos de sol entre nuvens e temperaturas baixas pela manhã, com elevação moderada durante a tarde. Em Jacarezinho, a mínima prevista é de 12°C e a máxima de 20°C. As condições podem variar entre os municípios, especialmente devido à atuação dos ventos e à cobertura de nuvens.

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