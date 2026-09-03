Novas imagens mostram gravidade de acidente na PR-092 em Arapoti; carro ficou destruído

Colisão teria envolvido um carro e uma carreta no trecho entre Arapoti e Wenceslau Braz; informações extraoficiais apontam possível morte no local

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/09/2026 às 13h12
Novas imagens mostram gravidade de acidente na PR-092 em Arapoti; carro ficou destruído
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Novas imagens enviadas à Folha mostram a gravidade do acidente registrado no início da tarde desta quinta-feira (3), na PR-092, em Arapoti, no trecho que liga o município a Wenceslau Braz.

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Os registros feitos no local mostram um veículo completamente destruído após a colisão. Conforme informado pela EPR Litoral Pioneiro à reportagem, as primeiras informações indicam que o acidente envolve um carro e uma carreta.

A gravidade dos danos registrados nas imagens reforça as informações extraoficiais recebidas pela Folha de que uma pessoa teria morrido no local. Até o momento, no entanto, o óbito ainda não foi confirmado oficialmente pelas autoridades ou equipes responsáveis pelo atendimento.

Equipes da concessionária atuam na ocorrência e a PR-092 permanece temporariamente interditada nos dois sentidos para o trabalho de atendimento e segurança no local.

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Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica da colisão, identificação dos envolvidos ou existência de outras vítimas.

A Folha acompanha a ocorrência e atualizará as informações assim que houver confirmação oficial.

Foto: Divulgação
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