Acidente interdita PR-092 entre Arapoti e Wenceslau Braz; há relato de morte

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI -Um acidente registrado no início da tarde desta quinta-feira (3) provocou a interdição total da PR-092, no trecho entre os municípios de Arapoti e Wenceslau Braz, nos Campos Gerais e Norte Pioneiro do Paraná.

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De acordo com as informações disponíveis até o momento, a ocorrência aconteceu próximo ao horário do almoço e obrigou o bloqueio temporário da rodovia nos dois sentidos. Equipes da EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, atuam no local para atendimento da ocorrência.

Informações extraoficiais obtidas pela reportagem apontam que uma pessoa teria morrido no acidente. Até a publicação desta matéria, porém, não havia confirmação oficial sobre o óbito, nem informações detalhadas sobre a quantidade de veículos envolvidos ou outras possíveis vítimas.

Por conta do atendimento, motoristas que trafegam pela PR-092 entre Arapoti e Wenceslau Braz devem redobrar a atenção e estar preparados para retenções. A pista permanece temporariamente interditada nos dois sentidos.

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As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

Esta é uma notícia em atualização. Novas informações serão acrescentadas assim que houver confirmação oficial sobre vítimas, veículos envolvidos e liberação da rodovia.