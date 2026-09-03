Acidente interdita PR-092 entre Arapoti e Wenceslau Braz; há relato de morte

Pista está bloqueada nos dois sentidos na tarde desta quinta-feira (3) para atendimento à ocorrência. Informação sobre vítima fatal ainda não foi confirmada oficialmente

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/09/2026 às 12h41
Acidente interdita PR-092 entre Arapoti e Wenceslau Braz; há relato de morte
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI -Um acidente registrado no início da tarde desta quinta-feira (3) provocou a interdição total da PR-092, no trecho entre os municípios de Arapoti e Wenceslau Braz, nos Campos Gerais e Norte Pioneiro do Paraná.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações disponíveis até o momento, a ocorrência aconteceu próximo ao horário do almoço e obrigou o bloqueio temporário da rodovia nos dois sentidos. Equipes da EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, atuam no local para atendimento da ocorrência.

Informações extraoficiais obtidas pela reportagem apontam que uma pessoa teria morrido no acidente. Até a publicação desta matéria, porém, não havia confirmação oficial sobre o óbito, nem informações detalhadas sobre a quantidade de veículos envolvidos ou outras possíveis vítimas.

Por conta do atendimento, motoristas que trafegam pela PR-092 entre Arapoti e Wenceslau Braz devem redobrar a atenção e estar preparados para retenções. A pista permanece temporariamente interditada nos dois sentidos.

Continua após a publicidade

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

Esta é uma notícia em atualização. Novas informações serão acrescentadas assim que houver confirmação oficial sobre vítimas, veículos envolvidos e liberação da rodovia.

Foto: Divulgação
IMAGENS FORTES Há 12 minutos

Novas imagens mostram gravidade de acidente na PR-092 em Arapoti; carro ficou destruído

Colisão teria envolvido um carro e uma carreta no trecho entre Arapoti e Wenceslau Braz; informações extraoficiais apontam possível morte no local

 Samuel cantou “Goodbye Yellow Brick Road”, clássico de Elton John. Foto: Reprodução/Canta Comigo Teen
NÃO FOI DESTA VEZ Há 24 horas

Ao som de Elton John, Samuel Neres se despede do Canta Comigo Teen na semifinal

Arapotiense de 13 anos colocou 83 jurados para cantar “Goodbye Yellow Brick Road”, mas a pontuação não foi suficiente para garantir uma vaga na final

 Imagens: Reprodução/Arapoti 360
NOVOS ESTRAGOS Há 2 dias

Vendaval derruba árvore sobre carro, destelha casa e deixa mais estragos em Arapoti; veja imagens

Novos imagens mostram a dimensão do temporal que atingiu a cidade na noite desta segunda-feira (31)

 Foto: Divulgação.
PREJUÍZOS Há 2 dias

Em três dias duas tempestades causam destruição em Arapoti

Município foi atingido por chuvas com ventos fortes e granizo no último sábado e nesta segunda-feira; prefeitura e Defesa Civil trabalham para auxiliar famílias atingidas

 Foto: José Aldinan / Arquivo DCMAIS
CHUVA DE RAIOS Há 2 dias

Em meio ao temporal, Arapoti registra 580 raios e está entre as mais atingidas do Paraná

Dados do Simepar colocam município na quinta posição do Estado em número de descargas nuvem-solo registradas nesta segunda-feira (31)

Arapoti - PR
Arapoti - PR
Notícias de Arapoti - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
NORTE PIONEIRO Há 11 minutos

Governo realiza recape asfáltico na PR-272 em trecho urbano de Pinhalão
IMAGENS FORTES Há 12 minutos

Novas imagens mostram gravidade de acidente na PR-092 em Arapoti; carro ficou destruído
URGENTE Há 43 minutos

Acidente interdita PR-092 entre Arapoti e Wenceslau Braz; há relato de morte
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Há 2 horas

Homem espanca esposa na frente dos filhos em Jaguariaíva e é denunciado pelo Ministério Público
MUDANÇA NO TEMPO Há 3 horas

Frente fria muda o tempo e traz chuva de volta ao Paraná nesta sexta-feira

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Dolly e os discos que ficam
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados