Bebê recém-nascido é encontrado morto e enterrado no quintal de casa

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado enterrado no quintal de uma residência em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A descoberta aconteceu na tarde desta quarta-feira (2), no bairro Jardim Carvalho, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

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De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), as equipes foram acionadas inicialmente para verificar uma denúncia relacionada a um possível aborto na região.

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica. As equipes chegaram a uma residência localizada na Rua Manoel Antonio Martins de Oliveira por volta das 15h50.

Durante os trabalhos realizados na área externa do imóvel, peritos encontraram o corpo do recém-nascido enterrado no quintal da residência.

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Após os exames periciais no local, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML). A perícia deverá auxiliar na identificação da causa da morte e no esclarecimento das circunstâncias do caso.

Três pessoas que estavam na residência no momento da abordagem foram detidas e encaminhadas pela Polícia Civil à delegacia para prestar esclarecimentos.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a relação dessas pessoas com o bebê ou sobre eventual responsabilidade pela morte.

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A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a causa da morte do recém-nascido, as circunstâncias em que o corpo foi enterrado no quintal e o possível envolvimento das pessoas conduzidas à delegacia.

O caso segue sob investigação.

Com informações de DCMAIS.