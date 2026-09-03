Trabalhador morre atropelado por caminhão durante obra na PR-151

Homem de 60 anos trabalhava no local quando foi atingido durante uma manobra do veículo; vítima morreu no local

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/09/2026 às 09h50
Trabalhador morre atropelado por caminhão durante obra na PR-151
Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um trabalhador de 60 anos morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto trabalhava em uma obra na PR-151, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (2).

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o atropelamento foi registrado por volta das 18h10, na altura do km 352,7, no trecho entre a PR-438 e o Rio Caniu.

Conforme o relatório da PRE, um caminhão Mercedes-Benz, com placas de Ponta Grossa, seguia pela PR-151 no sentido PR-438–Rio Caniu.

Ao chegar ao trecho onde havia uma obra, o motorista realizou uma manobra no canteiro e acabou atropelando o trabalhador.

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A vítima, de 60 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O condutor do caminhão, um homem de 49 anos, recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo as informações divulgadas, ele apresentou problemas de saúde e precisou ser encaminhado ao Hospital de Palmeira.

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As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

Com informações de D’Ponta News.

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