Golpista se passa por técnico do Grêmio e faz atacante da equipe fazer pix de R$ 22 mil

O atacante José Enamorado foi vítima da quadrilha que se passava pelo treinador do tricolor gaúcho

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
02/09/2026 às 17h47
Golpista se passa por técnico do Grêmio e faz atacante da equipe fazer pix de R$ 22 mil
(Suspeito de aplicar golpes em jogadores do Grêmio foi preso em Itaperuna (RJ) / Fotos: Polícia Civil RS)

Um homem suspeito de esquematizar um golpe contra jogadores do Grêmio foi preso na manhã desta quarta-feira (02/09) após, através de números falsos, se passar pelo técnico Luís Castro. Um dos jogadores da equipe gaúcha teria transferido o equivalente a R$ 22,5 mil a uma chave pix ligada ao criminoso. O suspeito foi localizado na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro, e foi preso após uma operação conjunta entre as polícias civis do RS e do RJ.

Segundo divulgado pelas polícias, foram emitidos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva no município do norte fluminense. O criminoso teria se passado pelo técnico do Grêmio, Luís Castro, com um falso contato no WhatsApp. Ao entrar em contato com os jogadores, informava que estava ajudando um projeto social e pedia contribuições em dinheiro para compra de cestas básicas.

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Segundo o delegado titular da 4ªDelegacia de Polícia de Porto Alegre, Gabriel Lourenço, responsável pela investigação, um dos atletas foi convencido pelo criminoso a transferir cerca de R$ 22,5 mil para suposta compra de 300 cestas básicas (R$ 75 cada). Segundo a RBS TV, o jogador enganado teria sido o atacante colombiano José Enamorado. O golpista enviou uma chave pix aleatória ao jogador, informando que pertencia ao responsável pelo projeto.

Mais tarde o suspeito tentou subtrair novos valores do jogador afirmando que outro atleta, que morava fora do país, havia aceitado contribuir com 600 cestas básicas (R$ 50 mil), mas precisava do adiantamento do valor, por conta do fuso horário. O valor acabou não sendo transferido uma vez que o limite diário de transferências pix do jogador havia se excedido.

O esquema acabou sendo descoberto quando o golpista teria tentado entrar em contato com o zagueiro argentino Walter Kannemann que, ao suspeitar do contato e de um pedido para “chegar mais cedo” ao treino, percebeu que o contato não se tratava do técnico do Grêmio.

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Além dos jogadores do Grêmio, o suspeito também teria tentado enganar o ex-meio-campista André D’Alessandro, ídolo do Internacional.

“O monitoramento também identificou contato do suspeito com diversos outros jogadores de futebol de expressão nacional e internacional, vinculados a clubes de outros estados do país e a uma equipe do futebol europeu, além de um artista brasileiro de grande popularidade — evidenciando mapeamento sistemático de potenciais vítimas nos meios esportivo e artístico”, disse a polícia através de comunicado.

Durante as investigações também ficou comprovado que o suspeito tem passagem pela polícia do Rio de Janeiro por crime semelhante tendo sido preso em flagrante em 2024. O homem também possui passagens como jogador de futebol, se explicando sua boa infiltração no meio.

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O Portal LeoDias procurou a assessoria de imprensa do clube que informou que não se pronunciará a respeito por se tratar de um “assunto pessoal”.

Fonte original Portal Leo Dias.

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