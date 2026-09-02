CimSaúde aprova mais de R$ 17 milhões para ampliar consultas e exames em Arapoti e outros cinco municípios

Redação - Folha Extra

CAMPOS GERAIS - O Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CimSaúde) aprovou, durante Assembleia Geral realizada na tarde desta terça-feira (1º), aditivos nos contratos de programa de seis dos 19 municípios consorciados, inclusindo Arapoti. A medida permitirá o reforço dos atendimentos em saúde por meio da ampliação da oferta de consultas e exames especializados para a população.

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Os aditivos foram encaminhados pelos municípios de Arapoti, Carambeí, Ponta Grossa, Reserva, Telêmaco Borba e Ventania. Juntos, os novos aportes somam mais de R$ 17 milhões, valor destinado ao fortalecimento dos serviços prestados pelo consórcio na área da Atenção Ambulatorial Especializada (AAE).

Segundo o presidente do CimSaúde e prefeito de Arapoti, Irani Barros, a decisão reflete o aumento da participação dos municípios no financiamento da saúde regional. De acordo com ele, os aportes adicionais demonstram o compromisso das administrações municipais em atender à crescente demanda por consultas, exames e procedimentos especializados.

O montante aprovado representa quase metade do valor global previsto para os contratos de programa de 2026, estimado em R$ 32 milhões. Os recursos serão utilizados para ampliar a capacidade de atendimento e garantir acesso aos serviços ofertados pelo consórcio aos moradores dos municípios participantes.

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O advogado do CimSaúde, Juliano Jaronski, destacou que os aditivos possuem respaldo legal, uma vez que os consórcios públicos são regulamentados pela Lei Federal nº 11.107/2005. Ele explicou que, na área da saúde, ajustes contratuais são frequentes em razão das mudanças na demanda e da necessidade de adequação dos serviços prestados ao longo do ano.

A diretora do CimSaúde, Pâmella Costa, afirmou que os municípios vêm ampliando os investimentos na Atenção Ambulatorial Especializada. Segundo ela, algumas administrações têm optado por concentrar recursos nos serviços ofertados pelo consórcio, reduzindo a realização de credenciamentos próprios e fortalecendo a atuação regionalizada na prestação de atendimentos especializados.