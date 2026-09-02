Colisões traseiras matam duas pessoas em menos de 24 horas na região

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em dois acidentes de trânsito registrados em menos de 24 horas na região do Norte Pioneiro. A primeira situação aconteceu na noite a segunda-feira (31) em Santa Mariana e a outra na noite desta terça-feira (01) em Cornélio Procópio, ambas na BR369. Os dois casos envolveram colisões traseiras com caminhões.

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A primeira vítima foi um homem de 30 anos que conduzia uma motocicleta no trecho da rodovia que liga os municípios de Bandeirantes a Santa Mariana. Conforme os dados colhidos no local, o condutor da moto seguia pela rodovia quando foi surpreendido por um caminhão que saía de uma estrada vicinal e acessou a pista, não sendo possível evitar a colisão.

Equipes de socorro e da concessionária que administra o trecho estiveram o local para prestar atendimento a vítima, mas devido a violência do impacto e aos ferimentos graves, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

Já na noite desta terça-feira, uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido em uma colisão envolvendo um Jeep Renegade e uma carreta. Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federa, o veículo seguia no sentido Cornélio Procópio a Uraí quando, próximo a ponte do Rio Congonhas, atingiu a traseira de uma carreta.

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Com a violência do impacto, o automóvel ficou completamente destruído. Uma mulher que estava como passageira não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Já o condutor do veículo foi socorrido em estado grave e encaminhado a um hospital em Cornélio Procópio. Já o corpo da vítima fatal foi recolhido pelo IML.

Equipes da PRF, SAMU, Corpo de Bombeiros e EPR prestaram atendimento as ocorrências.

As causas e circunstâncias dos acidentes devem ser investigadas.