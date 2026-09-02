Polícia prende golpista suspeita de causar prejuízo de mais de R$ 200 mil a idosos da região

Investigação aponta que mulher fazia parte de grupo que aplicava o “Golpe da Falsa Perícia”; suspeitos se passavam por gerente de banco e até delegado para convencer as vítimas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/09/2026 às 15h01
Polícia prende golpista suspeita de causar prejuízo de mais de R$ 200 mil a idosos da região
Na casa da mulher presa em Cambará, os policiais também localizaram seu companheiro. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CAMBARÁ - Uma mulher de 32 anos foi presa na manhã desta quarta-feira (2), em Cambará, suspeita de integrar um grupo criminoso responsável por aplicar golpes contra idosos no Norte Pioneiro. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), as fraudes investigadas já causaram prejuízo superior a R$ 200 mil, sendo que uma única vítima teria perdido R$ 180 mil.

Continua após a publicidade

A prisão aconteceu durante uma operação coordenada pela Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal, com apoio do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho. As equipes cumpriram ordens judiciais em Cambará e Santo Antônio da Platina.

De acordo com as investigações, o grupo aplicava o chamado “Golpe da Falsa Perícia”, tendo como principais alvos pessoas idosas e em situação de maior vulnerabilidade.

O esquema começava por telefone. Um integrante do grupo entrava em contato com a vítima e se apresentava como uma autoridade ou gerente de instituição financeira. Em um dos casos investigados, o suspeito teria se passado por um delegado da Polícia Civil. Em outro, o criminoso afirmou ser gerente do Sicredi e agir a mando do suposto delegado.

Continua após a publicidade

Cartões eram buscados nas casas

Durante a conversa, as vítimas eram convencidas de que seus cartões precisavam passar por uma suposta “perícia policial”. Na sequência, uma ou duas mulheres iam pessoalmente até as residências para recolher os cartões e as senhas.

Com o material, os criminosos realizavam saques, transferências e compras de produtos como celulares e roupas.

Na casa da mulher presa em Cambará, a polícia encontrou 15 cartões bancários, sendo dois em nome de uma das vítimas, além de notebooks, celulares e cadernos com anotações que, conforme a investigação, registravam a contabilidade dos crimes e até “falas prontas” para abordar as vítimas.

Continua após a publicidade

Também foram apreendidos um banner de instituição financeira que seria utilizado em videochamadas, roupas, uma motocicleta apontada como utilizada nas ações e porções de maconha.

Em Santo Antônio da Platina, uma mulher de 34 anos também foi alvo de busca e apreensão. Na residência dela, os policiais apreenderam um celular.

As investigações continuam para determinar a extensão do esquema, identificar todos os envolvidos e localizar possíveis novas vítimas.

Após a prisão, ele foi encaminhado à unidade do Departamento de Polícia Penal (Deppen) em Wenceslau Braz. Foto: Arquivo
INVESTIGAÇÃO Há 2 horas

Filho de idosa que chegou ao hospital com olhos roxos é preso em Wenceslau Braz

Homem foi localizado pela Polícia Civil em Ibaiti na manhã desta quarta-feira (2) e teve a prisão preventiva cumprida; caso começou a ser investigado após mulher de 77 anos procurar atendimento médico

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
INVESTIGAÇÃO Há 2 horas

Criança busca ajuda na escola dizendo ser vítima de estupro e homem é preso no Norte Pioneiro

Vítima de 12 anos contou à equipe pedagógica que havia sido submetida a atos libidinosos durante a madrugada em Assaí; suspeito foi localizado na zona rural e preso em flagrante pela Polícia Civil

 Foto: Divulgação/PRF
MORTES NA RODOVIA Há 3 horas

Colisões traseiras matam duas pessoas em menos de 24 horas na região

Situações foram registradas em Santa Mariana e Cornélio Procópio; uma pessoa ficou em estado grave

 Foto: Divulgação
CONFUSÃO Há 7 horas

Briga entre duas mulheres termina com uma delas esfaqueada no Norte Pioneiro

Vítima teria sido atingida no ombro, barriga e braço durante desentendimento registrado no fim de semana em Figueira; ferimentos não seriam graves

 A vítima precisou ser hospitalizada após as agressões. Foto: Imagem Ilustrativa.
VIOLÊNCIA Há 7 horas

Grávida de seis meses é espancada pelo ex e leva socos na barriga no Norte Pioneiro

Vítima relatou à polícia que também era ameaçada e pressionada pelo ex-companheiro a ingerir medicamentos abortivos; suspeito não foi localizado. Caso aconteceu em Itambaracá

Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
GOLPE Há 4 minutos

Golpista se passa por técnico do Grêmio e faz atacante da equipe fazer pix de R$ 22 mil
INVESTIGAÇÃO Há 17 minutos

MP-SP investiga suposta cobrança irregular de R$ 255 mi em dívida do estádio do Corinthians
DE 2016 A 2026 Há 31 minutos

Enquanto o Paraná cresce, região perde mais de 5,5 mil moradores em 10 anos
SAÚDE Há 2 horas

CimSaúde aprova mais de R$ 17 milhões para ampliar consultas e exames em Arapoti e outros cinco municípios
POLÍTICA Há 2 horas

Ratinho Junior é convidado para ser ministro da Infraestrutura

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Dolly e os discos que ficam
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados