Polícia prende golpista suspeita de causar prejuízo de mais de R$ 200 mil a idosos da região

Na casa da mulher presa em Cambará, os policiais também localizaram seu companheiro. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CAMBARÁ - Uma mulher de 32 anos foi presa na manhã desta quarta-feira (2), em Cambará, suspeita de integrar um grupo criminoso responsável por aplicar golpes contra idosos no Norte Pioneiro. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), as fraudes investigadas já causaram prejuízo superior a R$ 200 mil, sendo que uma única vítima teria perdido R$ 180 mil.

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A prisão aconteceu durante uma operação coordenada pela Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal, com apoio do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho. As equipes cumpriram ordens judiciais em Cambará e Santo Antônio da Platina.

De acordo com as investigações, o grupo aplicava o chamado “Golpe da Falsa Perícia”, tendo como principais alvos pessoas idosas e em situação de maior vulnerabilidade.

O esquema começava por telefone. Um integrante do grupo entrava em contato com a vítima e se apresentava como uma autoridade ou gerente de instituição financeira. Em um dos casos investigados, o suspeito teria se passado por um delegado da Polícia Civil. Em outro, o criminoso afirmou ser gerente do Sicredi e agir a mando do suposto delegado.

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Cartões eram buscados nas casas

Durante a conversa, as vítimas eram convencidas de que seus cartões precisavam passar por uma suposta “perícia policial”. Na sequência, uma ou duas mulheres iam pessoalmente até as residências para recolher os cartões e as senhas.

Com o material, os criminosos realizavam saques, transferências e compras de produtos como celulares e roupas.

Na casa da mulher presa em Cambará, a polícia encontrou 15 cartões bancários, sendo dois em nome de uma das vítimas, além de notebooks, celulares e cadernos com anotações que, conforme a investigação, registravam a contabilidade dos crimes e até “falas prontas” para abordar as vítimas.

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Também foram apreendidos um banner de instituição financeira que seria utilizado em videochamadas, roupas, uma motocicleta apontada como utilizada nas ações e porções de maconha.

Em Santo Antônio da Platina, uma mulher de 34 anos também foi alvo de busca e apreensão. Na residência dela, os policiais apreenderam um celular.

As investigações continuam para determinar a extensão do esquema, identificar todos os envolvidos e localizar possíveis novas vítimas.