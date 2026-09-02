Ao som de Elton John, Samuel Neres se despede do Canta Comigo Teen na semifinal

Arapotiense de 13 anos colocou 83 jurados para cantar “Goodbye Yellow Brick Road”, mas a pontuação não foi suficiente para garantir uma vaga na final

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/09/2026 às 13h44 Atualizada em 02/09/2026 às 13h48
Ao som de Elton John, Samuel Neres se despede do Canta Comigo Teen na semifinal
Samuel cantou “Goodbye Yellow Brick Road”, clássico de Elton John. Foto: Reprodução/Canta Comigo Teen

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A participação de Samuel Neres Aguiar Ferreira no Canta Comigo Teen chegou ao fim na noite desta terça-feira (1º). Ao som de “Goodbye Yellow Brick Road”, clássico de Elton John, o jovem cantor de 13 anos voltou a demonstrar talento e presença de palco, conquistou 83 dos 100 jurados, mas acabou eliminado na segunda semifinal do reality musical da Record.

Continua após a publicidade

Natural de Pinhalão, morador de Arapoti e com raízes familiares em Wenceslau Braz, Samuel chegou à fase decisiva após se destacar desde sua primeira aparição no programa. Na semifinal, o adolescente apostou novamente em um dos grandes nomes da música internacional e encarou uma canção que ele próprio havia definido como desafiadora.

“Minha caminhada no Canta Comigo Teen chegou ao fim na semifinal, e apesar de não ter conseguido chegar à grande final, eu só consigo sentir orgulho de tudo que vivi até aqui. Foram momentos inesquecíveis, muito aprendizado, emoção e a realização de um sonho que vou levar para sempre comigo”, disse em suas redes sociais.

Com um figurino inspirado na estética de Elton John e uma interpretação marcada pela personalidade, Samuel colocou 83 jurados de pé. A pontuação o manteve momentaneamente na disputa, porém foi superada ao longo de uma noite marcada por resultados elevados, mudanças no pódio e apresentações decididas por diferenças mínimas.

Continua após a publicidade

O desempenho do jovem paranaense foi destacado pelo site oficial do programa, que ressaltou o repertório de peso escolhido por ele durante toda a competição.

Trajetória marcada por grandes clássicos

A apresentação de “Goodbye Yellow Brick Road” encerrou uma trajetória na qual Samuel encarou sucessos de três gigantes da música mundial. Em sua estreia, ele interpretou “The Way You Make Me Feel”, de Michael Jackson, e colocou 92 jurados para cantar.

Posteriormente, o adolescente voltou ao palco com “We Are the Champions”, da banda Queen. A performance garantiu sua permanência na disputa e a classificação para a semifinal, consolidando Samuel como um dos jovens talentos da sexta temporada do programa.

Continua após a publicidade

Antes da apresentação decisiva, em entrevista exclusiva à Folha, o cantor revelou que estava feliz por chegar à semifinal, apesar do receio provocado pela complexidade da música escolhida.

“Só de estar lá já é uma vitória. A música escolhida para a semifinal é desafiadora. Confesso que estou com um pouco de medo, porque não era minha primeira opção, mas estou confiante”, declarou na ocasião.

Samuel também destacou que sua participação não estava limitada à busca pelo título. Segundo ele, as amizades construídas durante as gravações e a convivência com outros jovens artistas transformaram a experiência em algo especial.

“O programa não é somente sobre competir, mas também sobre as amizades que conquistei. Estar novamente no palco do Canta Comigo Teen é surreal”, afirmou.

Disputa acirrada por duas vagas

A segunda semifinal reuniu nove participantes e teve sucessivas mudanças no pódio. Samuel chegou a empatar com Mallu Limah, que também conquistou 83 jurados, mas deixou a zona de classificação após as apresentações seguintes.

“Minha caminhada no Canta Comigo Teen chegou ao fim na semifinal, e apesar de não ter conseguido chegar à grande final, eu só consigo sentir orgulho de tudo que vivi até aqui. Foram momentos inesquecíveis, muito aprendizado, emoção e a realização de um sonho que vou levar para sempre comigo”, disse em suas redes sociais.

As duas vagas na grande final ficaram com Giovana Moreira e Mika Donadoni. Representante da música sertaneja raiz, Giovana, de 10 anos, cantou ao som de viola caipira e conquistou os 100 jurados com “Inhambu-Xintã e o Xororó”, clássico de Tonico e Tinoco.

Mika Donadoni também avançou após uma disputa apertada. A jovem colocou 99 jurados para cantar “I Want to Know What Love Is”, do Foreigner, e posteriormente assegurou a última vaga da noite ao superar Elloá Vanatti por apenas um ponto. Segundo a Record, as duas se juntam aos classificados da primeira semifinal na decisão do programa.

Apesar da eliminação, Samuel encerra sua passagem pelo reality com três apresentações de destaque e reconhecimento nacional. Aos 13 anos, o adolescente levou o nome de Arapoti, Pinhalão e de toda a região a um dos principais palcos musicais da televisão brasileira.

A mãe do cantor, Renata Aguiar, já havia destacado o orgulho pela maturidade demonstrada pelo filho durante a competição. “Samuel é um menino de ouro e ainda vai conquistar muitas coisas”, afirmou.

Imagens: Reprodução/Arapoti 360
NOVOS ESTRAGOS Há 1 dia

Vendaval derruba árvore sobre carro, destelha casa e deixa mais estragos em Arapoti; veja imagens

Novos imagens mostram a dimensão do temporal que atingiu a cidade na noite desta segunda-feira (31)

 Foto: Divulgação.
PREJUÍZOS Há 1 dia

Em três dias duas tempestades causam destruição em Arapoti

Município foi atingido por chuvas com ventos fortes e granizo no último sábado e nesta segunda-feira; prefeitura e Defesa Civil trabalham para auxiliar famílias atingidas

 Foto: José Aldinan / Arquivo DCMAIS
CHUVA DE RAIOS Há 1 dia

Em meio ao temporal, Arapoti registra 580 raios e está entre as mais atingidas do Paraná

Dados do Simepar colocam município na quinta posição do Estado em número de descargas nuvem-solo registradas nesta segunda-feira (31)

 Foto: Mayara Mendes
RASTRO DE DESTRUIÇÃO Há 1 dia

Vendaval destelha casas, derruba árvores e causa estragos em Arapoti; veja imagens

Temporal atingiu diferentes regiões da cidade, deixou moradores sem energia e mobilizou equipes da Defesa Civil

 Samuel chegou à nova etapa após conquistar mais de 90 pontos em duas apresentações marcantes. Foto: Divulgação
BUSCANDO A VAGA Há 2 dias

Talento de Arapoti, Samuel Neres volta ao palco do Canta Comigo Teen em busca de vaga na final

Jovem cantor de 13 anos, natural de Pinhalão e morador de Arapoti, participa do segundo episódio da semifinal nesta terça-feira (1º) e interpretará uma música de Elton John

Arapoti - PR
Arapoti - PR
Notícias de Arapoti - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
GOLPE Há 4 minutos

Golpista se passa por técnico do Grêmio e faz atacante da equipe fazer pix de R$ 22 mil
INVESTIGAÇÃO Há 17 minutos

MP-SP investiga suposta cobrança irregular de R$ 255 mi em dívida do estádio do Corinthians
DE 2016 A 2026 Há 31 minutos

Enquanto o Paraná cresce, região perde mais de 5,5 mil moradores em 10 anos
SAÚDE Há 2 horas

CimSaúde aprova mais de R$ 17 milhões para ampliar consultas e exames em Arapoti e outros cinco municípios
POLÍTICA Há 2 horas

Ratinho Junior é convidado para ser ministro da Infraestrutura

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Dolly e os discos que ficam
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados