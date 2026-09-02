Ao som de Elton John, Samuel Neres se despede do Canta Comigo Teen na semifinal

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A participação de Samuel Neres Aguiar Ferreira no Canta Comigo Teen chegou ao fim na noite desta terça-feira (1º). Ao som de “Goodbye Yellow Brick Road”, clássico de Elton John, o jovem cantor de 13 anos voltou a demonstrar talento e presença de palco, conquistou 83 dos 100 jurados, mas acabou eliminado na segunda semifinal do reality musical da Record.

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Natural de Pinhalão, morador de Arapoti e com raízes familiares em Wenceslau Braz, Samuel chegou à fase decisiva após se destacar desde sua primeira aparição no programa. Na semifinal, o adolescente apostou novamente em um dos grandes nomes da música internacional e encarou uma canção que ele próprio havia definido como desafiadora.

“Minha caminhada no Canta Comigo Teen chegou ao fim na semifinal, e apesar de não ter conseguido chegar à grande final, eu só consigo sentir orgulho de tudo que vivi até aqui. Foram momentos inesquecíveis, muito aprendizado, emoção e a realização de um sonho que vou levar para sempre comigo”, disse em suas redes sociais.

Com um figurino inspirado na estética de Elton John e uma interpretação marcada pela personalidade, Samuel colocou 83 jurados de pé. A pontuação o manteve momentaneamente na disputa, porém foi superada ao longo de uma noite marcada por resultados elevados, mudanças no pódio e apresentações decididas por diferenças mínimas.

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O desempenho do jovem paranaense foi destacado pelo site oficial do programa, que ressaltou o repertório de peso escolhido por ele durante toda a competição.

Trajetória marcada por grandes clássicos

A apresentação de “Goodbye Yellow Brick Road” encerrou uma trajetória na qual Samuel encarou sucessos de três gigantes da música mundial. Em sua estreia, ele interpretou “The Way You Make Me Feel”, de Michael Jackson, e colocou 92 jurados para cantar.

Posteriormente, o adolescente voltou ao palco com “We Are the Champions”, da banda Queen. A performance garantiu sua permanência na disputa e a classificação para a semifinal, consolidando Samuel como um dos jovens talentos da sexta temporada do programa.

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Antes da apresentação decisiva, em entrevista exclusiva à Folha, o cantor revelou que estava feliz por chegar à semifinal, apesar do receio provocado pela complexidade da música escolhida.

“Só de estar lá já é uma vitória. A música escolhida para a semifinal é desafiadora. Confesso que estou com um pouco de medo, porque não era minha primeira opção, mas estou confiante”, declarou na ocasião.

Samuel também destacou que sua participação não estava limitada à busca pelo título. Segundo ele, as amizades construídas durante as gravações e a convivência com outros jovens artistas transformaram a experiência em algo especial.

“O programa não é somente sobre competir, mas também sobre as amizades que conquistei. Estar novamente no palco do Canta Comigo Teen é surreal”, afirmou.

Disputa acirrada por duas vagas

A segunda semifinal reuniu nove participantes e teve sucessivas mudanças no pódio. Samuel chegou a empatar com Mallu Limah, que também conquistou 83 jurados, mas deixou a zona de classificação após as apresentações seguintes.

“Minha caminhada no Canta Comigo Teen chegou ao fim na semifinal, e apesar de não ter conseguido chegar à grande final, eu só consigo sentir orgulho de tudo que vivi até aqui. Foram momentos inesquecíveis, muito aprendizado, emoção e a realização de um sonho que vou levar para sempre comigo”, disse em suas redes sociais.

As duas vagas na grande final ficaram com Giovana Moreira e Mika Donadoni. Representante da música sertaneja raiz, Giovana, de 10 anos, cantou ao som de viola caipira e conquistou os 100 jurados com “Inhambu-Xintã e o Xororó”, clássico de Tonico e Tinoco.

Mika Donadoni também avançou após uma disputa apertada. A jovem colocou 99 jurados para cantar “I Want to Know What Love Is”, do Foreigner, e posteriormente assegurou a última vaga da noite ao superar Elloá Vanatti por apenas um ponto. Segundo a Record, as duas se juntam aos classificados da primeira semifinal na decisão do programa.

Apesar da eliminação, Samuel encerra sua passagem pelo reality com três apresentações de destaque e reconhecimento nacional. Aos 13 anos, o adolescente levou o nome de Arapoti, Pinhalão e de toda a região a um dos principais palcos musicais da televisão brasileira.

A mãe do cantor, Renata Aguiar, já havia destacado o orgulho pela maturidade demonstrada pelo filho durante a competição. “Samuel é um menino de ouro e ainda vai conquistar muitas coisas”, afirmou.