Acidente com carreta mata mulher e deixa homem em estado grave na BR-369

Casal estava em um Jeep Renegade que atingiu a traseira de uma carreta na noite desta terça-feira (1º), em Uraí; passageira de 42 anos morreu no local

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/09/2026 às 09h34
Acidente com carreta mata mulher e deixa homem em estado grave na BR-369
Foto: PRF

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

URAÍ - Uma mulher de 42 anos morreu e um homem de 49 anos ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-369, em Uraí, no Norte do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 19h15 desta terça-feira (1º), na altura do km 102 da rodovia.

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De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal estava em um Jeep Renegade que trafegava pela BR-369 no sentido Cornélio Procópio a Londrina.

Por circunstâncias que ainda serão apuradas, o automóvel colidiu contra a traseira de uma carreta que seguia no mesmo sentido da rodovia.

Com a força do impacto, os dois ocupantes do Renegade ficaram feridos. A passageira, de 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

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O condutor do automóvel, um homem de 49 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para atendimento hospitalar. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre seu estado de saúde ou para qual unidade hospitalar ele foi levado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária EPR estiveram no local e participaram do atendimento à ocorrência e dos primeiros socorros.

A Polícia Científica também foi acionada para realizar os levantamentos e a perícia necessários no local da colisão.

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A PRF informou que ficará responsável pela elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito, que deverá auxiliar no esclarecimento das circunstâncias que provocaram o acidente.

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