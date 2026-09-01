Vendaval derruba árvore sobre carro, destelha casa e deixa mais estragos em Arapoti; veja imagens

Novos imagens mostram a dimensão do temporal que atingiu a cidade na noite desta segunda-feira (31)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
01/09/2026 às 14h11
Vendaval derruba árvore sobre carro, destelha casa e deixa mais estragos em Arapoti; veja imagens
Imagens: Reprodução/Arapoti 360

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Novas imagens divulgadas nesta terça-feira (1º) mostram outros estragos provocados pelo forte vendaval que atingiu Arapoti na noite desta segunda-feira (31). Entre os registros estão uma árvore que caiu sobre um carro, danos em uma lanchonete e uma residência que teve grande parte do telhado arrancada pela força dos ventos.

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As informações foram divulgadas pelo Arapoti 360. Em uma das ocorrências, um homem identificado como Israel havia estacionado o carro em frente a uma lanchonete e estava dentro do estabelecimento quando o temporal começou e derrubou uma árvore sobre o veículo.

As imagens mostram o automóvel atingido pela árvore. A queda também alcançou uma tenda instalada em frente à lanchonete e provocou outros prejuízos no estabelecimento.

Segundo relato do proprietário do comércio ao Arapoti 360, a fiação elétrica do local foi comprometida e alguns equipamentos queimaram em meio aos problemas registrados no fornecimento de energia durante o vendaval.

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Apesar dos danos materiais, não há informações de que o proprietário do veículo, do estabelecimento ou outras pessoas tenham se ferido.

Em outra ocorrência registrada no município, uma residência sofreu danos significativos durante a passagem dos fortes ventos.

De acordo com as informações divulgadas pelo Arapoti 360, o morador não estava no imóvel quando a casa foi atingida. Grande parte do telhado foi arrancada, deixando o interior da residência exposto à chuva.

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Com a perda da cobertura, a água entrou na casa e atingiu móveis que estavam no interior do imóvel. Não há, até o momento, informações sobre o valor dos prejuízos.

Destruição em diferentes pontos: cidade atingida por 580 raios

Os novos registros ampliam o cenário de danos deixado pelo vendaval em Arapoti. Desde a noite de segunda-feira, foram registradas quedas de árvores e galhos, casas destelhadas e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões do município.

Bairros como Jardim Ceres e Vila Romana, além da área central, estiveram entre os locais atingidos.

A passagem da instabilidade também foi marcada por intensa atividade elétrica. Dados do Simepar apontam que 580 raios nuvem-solo foram registrados em Arapoti durante a segunda-feira, colocando o município entre os mais atingidos do Paraná naquele dia.

Equipes da Defesa Civil e de diferentes setores municipais foram mobilizadas para atender moradores e trabalhar na retirada de árvores e galhos derrubados.

A dimensão total dos prejuízos provocados pelo vendaval em Arapoti ainda está sendo levantada.

Foto: Divulgação.
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