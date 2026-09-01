Vendaval derruba árvore sobre carro, destelha casa e deixa mais estragos em Arapoti; veja imagens

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
ARAPOTI - Novas imagens divulgadas nesta terça-feira (1º) mostram outros estragos provocados pelo forte vendaval que atingiu Arapoti na noite desta segunda-feira (31). Entre os registros estão uma árvore que caiu sobre um carro, danos em uma lanchonete e uma residência que teve grande parte do telhado arrancada pela força dos ventos.
As informações foram divulgadas pelo Arapoti 360. Em uma das ocorrências, um homem identificado como Israel havia estacionado o carro em frente a uma lanchonete e estava dentro do estabelecimento quando o temporal começou e derrubou uma árvore sobre o veículo.
As imagens mostram o automóvel atingido pela árvore. A queda também alcançou uma tenda instalada em frente à lanchonete e provocou outros prejuízos no estabelecimento.
Segundo relato do proprietário do comércio ao Arapoti 360, a fiação elétrica do local foi comprometida e alguns equipamentos queimaram em meio aos problemas registrados no fornecimento de energia durante o vendaval.
Apesar dos danos materiais, não há informações de que o proprietário do veículo, do estabelecimento ou outras pessoas tenham se ferido.
Em outra ocorrência registrada no município, uma residência sofreu danos significativos durante a passagem dos fortes ventos.
De acordo com as informações divulgadas pelo Arapoti 360, o morador não estava no imóvel quando a casa foi atingida. Grande parte do telhado foi arrancada, deixando o interior da residência exposto à chuva.
Com a perda da cobertura, a água entrou na casa e atingiu móveis que estavam no interior do imóvel. Não há, até o momento, informações sobre o valor dos prejuízos.
Os novos registros ampliam o cenário de danos deixado pelo vendaval em Arapoti. Desde a noite de segunda-feira, foram registradas quedas de árvores e galhos, casas destelhadas e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões do município.
Bairros como Jardim Ceres e Vila Romana, além da área central, estiveram entre os locais atingidos.
A passagem da instabilidade também foi marcada por intensa atividade elétrica. Dados do Simepar apontam que 580 raios nuvem-solo foram registrados em Arapoti durante a segunda-feira, colocando o município entre os mais atingidos do Paraná naquele dia.
Equipes da Defesa Civil e de diferentes setores municipais foram mobilizadas para atender moradores e trabalhar na retirada de árvores e galhos derrubados.
A dimensão total dos prejuízos provocados pelo vendaval em Arapoti ainda está sendo levantada.