A poucos dias da abertura, ExpoBan tem estrutura danificada por temporal em Bandeirantes

Imagens divulgadas pela própria organização da ExpoBan mostram os danos provocados pela tempestade. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - O forte temporal que atingiu o Paraná na noite desta segunda-feira (31) provocou estragos na estrutura montada para a ExpoBan 2026, que começa nesta quinta-feira (3) em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. As fortes rajadas de vento arrancaram lonas, derrubaram barracas e danificaram estruturas instaladas para receber o público durante a festa.

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Imagens divulgadas pela própria organização da ExpoBan mostram os danos provocados pela tempestade no espaço onde será realizado o evento.

Entre os pontos mais afetados estão as tendas instaladas sob as arquibancadas do rodeio. A maioria teve as lonas arrancadas pela força do vento, deixando parte das estruturas completamente exposta.

Também houve barracas derrubadas e danos em peças metálicas. Conforme mostram os registros feitos após a passagem do temporal, algumas placas chegaram a ficar amassadas devido à intensidade das rajadas.

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Os estragos chamam atenção principalmente pela proximidade da abertura da ExpoBan 2026. O evento está programado para começar nesta quinta-feira (3).

Com isso, a organização terá os próximos dias para realizar os reparos necessários nas estruturas afetadas antes da chegada do público.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas em decorrência dos danos registrados.

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Também não foram divulgadas, até a última atualização, informações sobre eventual alteração na programação do evento em razão dos estragos provocados pelo temporal.