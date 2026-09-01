A poucos dias da abertura, ExpoBan tem estrutura danificada por temporal em Bandeirantes

Fortes rajadas de vento arrancaram lonas das arquibancadas, derrubaram barracas e entortaram estruturas metálicas; festa começa nesta quinta-feira (3)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
01/09/2026 às 13h39
A poucos dias da abertura, ExpoBan tem estrutura danificada por temporal em Bandeirantes
Imagens divulgadas pela própria organização da ExpoBan mostram os danos provocados pela tempestade. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - O forte temporal que atingiu o Paraná na noite desta segunda-feira (31) provocou estragos na estrutura montada para a ExpoBan 2026, que começa nesta quinta-feira (3) em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. As fortes rajadas de vento arrancaram lonas, derrubaram barracas e danificaram estruturas instaladas para receber o público durante a festa.

Continua após a publicidade

Imagens divulgadas pela própria organização da ExpoBan mostram os danos provocados pela tempestade no espaço onde será realizado o evento.

Entre os pontos mais afetados estão as tendas instaladas sob as arquibancadas do rodeio. A maioria teve as lonas arrancadas pela força do vento, deixando parte das estruturas completamente exposta.

Também houve barracas derrubadas e danos em peças metálicas. Conforme mostram os registros feitos após a passagem do temporal, algumas placas chegaram a ficar amassadas devido à intensidade das rajadas.

Continua após a publicidade

Os estragos chamam atenção principalmente pela proximidade da abertura da ExpoBan 2026. O evento está programado para começar nesta quinta-feira (3).

Com isso, a organização terá os próximos dias para realizar os reparos necessários nas estruturas afetadas antes da chegada do público.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas em decorrência dos danos registrados.

Continua após a publicidade

Também não foram divulgadas, até a última atualização, informações sobre eventual alteração na programação do evento em razão dos estragos provocados pelo temporal.

Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Homem armado é preso após fugir da PM no Norte Pioneiro

Situação foi registrada durante o fim de semana no município de Bandeirantes

 Foto: Cléverson Rodrigues Rádio
NORTE PIONEIRO Há 4 dias

Cabeleireiro é encontrado morto dentro do próprio salão na região

Corpo estava em avançado estado de decomposição e, segundo informações apuradas no local, não apresentava sinais aparentes de violência. Caso aconteceu em Bandeirantes

 Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 6 dias

Acidente faz carros capotarem e motorista fica gravemente ferido

Colisão envolvendo uma pick-up e um automóvel aconteceu na BR369 em Bandeirantes

 Foto: Reprodução/G1 Notícias.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Filha sabia que a mãe queria matar seu pai e não fez nada para impedir

Idoso de 77 anos foi morto com um tiro na cabeça em uma residência situada em Bandeirantes

 José Teixeira da Silva estava acamado quando foi morto a tiros na madrugada de sábado (21). Foto: Reprodução/G1 Paraná
INVESTIGAÇÃO Há 1 semana

Morte de idoso acamado expõe suposto plano entre esposa e amante no Norte Pioneiro

Crime chegou a ser tratado como latrocínio, mas investigação aponta que esposa teria planejado a morte de José Teixeira da Silva, de 77 anos; filha sabia do plano, segundo a polícia

Bandeirantes - PR
Bandeirantes - PR
Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
ED3510 - 02-09-2026 Há 11 horas

ED3510 - 02-09-2026

JOGOS SUSPENSOS Há 11 horas

Temporal deixa ginásio sem energia e suspende Copa Comércio em Wenceslau Braz; jogos não voltam nesta terça
“COMPROMISSO” Há 12 horas

Sandro Alex garante continuidade da modernização das orlas de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná
ARTIGO Há 12 horas

Dez anúncios para os jornais, o infinito para as big techs
ESPORTES Há 12 horas

Norte Pioneiro vai sediar pela primeira vez a final do Campeonato Paranaense de Skate

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Dolly e os discos que ficam
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados