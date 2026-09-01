Raio mata trabalhador rural durante tempestade no Paraná

Situação foi registrada na zona rural do município de Arroio Grande após a vítima ser atingida por uma descarga elétrica

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Banda B
01/09/2026 às 13h29
Raio mata trabalhador rural durante tempestade no Paraná
Foto: Reprodução/Internet.

Redação - Folha Extra

PARANÁ - Um homem de 51 anos morreu após ser atingido por um raio durante uma tempestade no último domingo (31). A situação foi registrada na cidade de Arroio Grande, na região Centro Sul do Paraná.

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De acordo com as informações apuradas pelo portal Banda B, o homem trabalhava como lavrador em uma plantação de fumo e, no momento do acidente, os trabalhadores estavam recolhendo suas ferramentas e pertences devido a mudança repentina no tempo.

Segundo relatos de testemunhas, Edson Delgado da Silva voltou para o local de trabalho para buscar uma jaqueta, momento em que acabou sendo atingido por um raio. Equipes de socorro chegaram a ser acionadas para prestar atendimento a vítima, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Diante da situação, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento a ocorrência.

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As causas e circunstâncias da morte devem ser investigadas.

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