Em três dias duas tempestades causam destruição em Arapoti

Município foi atingido por chuvas com ventos fortes e granizo no último sábado e nesta segunda-feira; prefeitura e Defesa Civil trabalham para auxiliar famílias atingidas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
01/09/2026 às 13h17
Em três dias duas tempestades causam destruição em Arapoti
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti, nos Campos Gerais, foi castigado por fortes chuvas e duas tempestades em um intervalo de apenas três dias. No último sábado (29) e na noite desta terça-feira (31), ventos e granizo causaram destruição e prejuízos com casas destelhadas, quedas de árvores entre outras situações.

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De acordo com a prefeitura do município, no último sábado a cidade foi atingida por uma tempestade que contou com chuva com granizo e ventos que chegaram a casa dos 100 km/h. Com isso, houve a queda de árvores, onde algumas atingiram residências, queda de postes, falta de energia elétrica, barracões e residências ficaram destelhadas e destruição de algumas estruturas.

Assim que a chuva passou, as equipes da prefeitura e da Defesa Civil do município deram início aos trabalhos para auxiliar as famílias atingidas, ação que se estendeu durante o último domingo (30) e nesta segunda-feira, quando ainda em meio aos trabalhos, a cidade foi novamente atingida por uma tempestade.

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Conforme registros da prefeitura, dezenas de árvores foram arrancadas ou quebraram devido a força dos ventos. Novamente, houve registro de casas destelhadas e pontos de alagamento em diferentes locais da cidade devido ao grande volume de água. Também houve agravamento da situação em locais atingidos pela chuva do último sábado.

A prefeitura e a Defesa Civil mobilizaram várias equipes para prestar atendimento as solicitações da população e assistência as famílias atingidas, buscando reduzir os impactos causados pelo temporal. A Copel também colocou equipes nas ruas para avaliar as condições da rede elétrica e reestabelecer o fornecimento de energia nos locais onde houve falta de luz devido ao temporal.

Para solicitar auxílio ou informar problemas, a população pode entrar em contato com as equipes da Defesa Civil através do telefone (43) 98812-0536, ou com as equipes da Copel por meio do número 0800 643 5225.

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Nesta terça-feira (01), a previsão para o município é de temperaturas entre os 15°C e os 21°. Ainda há previsão de 97% de chances de chuva com até 29 mm. Já os ventos podem chegar aos 45 km/h.

Imagens: Reprodução/Arapoti 360
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