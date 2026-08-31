Temporais voltam a causar prejuízos e colocam municípios da região em alerta para tempestades

Redação - Folha Extra

PREVISÃO DO TEMPO - O fim de semana mais uma vez foi marcado por temporais que atingiram municípios da região do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais. No sábado (29), uma tempestade causou estragos em Arapoti, enquanto no domingo (30), alagamentos foram registrados na região de Andirá. Na divisa com São Paulo, a chuva e o granizo deixaram um rastro de prejuízos em Itararé. Segundo o Inmet, uma frente-fria no Paraguai mantém a região em alerta neste início de semana.

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De acordo com o Inmet, a região Sul do Brasil está em alerta vermelho para o risco de tempestades nos últimos dias. Os estados de Rio Grande do Sul e Paraná tem parte do território sob alerta, enquanto Santa Catarina tem toda sua extensão em perigo. No fim de semana, as fortes chuvas já causaram estragos em algumas cidades catarinenses.

Na região dos Campos Gerais a situação também não foi diferente. No último sábado, uma tempestade atingiu o município de Arapoti com ventos próximos aos 100 km/h que causaram a queda de arvores, destelhamentos e danos em residências. O município também foi atingido por granizo, o que aumentou os prejuízos.

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Já neste domingo, municípios do Norte Pioneiro foram atingidos por chuvas fortes, como no caso de Andirá, onde houve registro de alagamentos. Ainda no domingo, um temporal causou estragos em mais de 300 residências na cidade de Itararé, interior de São Paulo e divisa com o Paraná.

Ainda conforme as informações divulgadas pelo Inmet, parte do estado do Paraná segue em alerta vermelho para o risco de tempestades na segunda-feira (31) e terça-feira (01). A situação coloca em risco municípios como Jaguariaíva e Sengés, cidades vizinhas a Arapoti e Itararé que já sofreram com as chuvas no fim de semana.

Já toda a região do Norte Pioneiro segue em alerta até a terça-feira para o risco de chuvas com ventos de até 60 km/h e queda de granizo, além do risco de descargas elétricas.

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Os alertas são válidos até as 23h00 desta terça-feira e o tempo deve ficar estável a partir da próxima quarta-feira (02).