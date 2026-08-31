Casas são destruídas e aulas canceladas após temporal com granizo em Itararé

Redação - Folha Extra

ITARARÉ – Uma forte tempestade atingiu diferentes pontos de Itararé, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo (30), provocando chuva intensa, queda de granizo, ventos fortes e alagamentos. As equipes da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal (GCM) e de outros setores da Prefeitura foram mobilizadas para atender as ocorrências e prestar assistência aos moradores afetados.

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Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (31), o temporal afetou cerca de 381 residências no município. Os bairros Novo Horizonte, Pauliceia, Vila Esperança e Jardim São Paulo concentraram parte dos principais impactos registrados. Os danos incluem principalmente problemas em telhados provocados pela queda de granizo.

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontaram que Itararé registrou 67 milímetros de chuva em 24 horas, o maior volume acumulado do estado de São Paulo no período.

Durante a tarde de domingo, o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) já havia emitido avisos indicando possibilidade de chuva forte e granizo para Itararé e municípios da região. O boletim apontava a atuação de condições de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e ao deslocamento de uma frente fria pelo oceano.

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Diante dos impactos, a Prefeitura disponibilizou dois pontos de acolhimento para moradores que precisassem deixar suas casas. Os locais são a Escola Municipal Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Praça Siqueira Campos, 308, no Centro, e a Escola Municipal Maria da Silveira Vasconcelos, na Rua Itararé, 765, na Vila Osório.

A administração municipal também colocou dois ônibus à disposição para transportar pessoas afetadas até os pontos de acolhimento. O serviço pode ser solicitado à Defesa Civil pelo telefone 199. De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, oito pessoas haviam sido encaminhadas aos abrigos, enquanto a maioria das famílias afetadas permanecia em suas próprias residências. Equipes municipais também distribuíram lonas, colchões e cobertores.

A tempestade também provocou impactos em estruturas públicas. A Santa Casa de Misericórdia de Itararé registrou entrada de água em algumas áreas do prédio, mobilizando funcionários para os trabalhos de contenção, limpeza e avaliação dos locais atingidos. Os serviços essenciais da instituição foram mantidos.

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Uma mulher recebeu atendimento médico após sofrer um choque elétrico durante a ocorrência. Uma idosa também permaneceu em atendimento no Pronto-Socorro após, inicialmente, apresentar um quadro compatível com AVC durante o temporal.

Como medida de segurança, as aulas da Rede Municipal de Ensino foram canceladas nesta segunda-feira (31). A orientação da Prefeitura é para que moradores evitem áreas de risco, não se aproximem de estruturas danificadas e permaneçam em locais seguros.

A Defesa Civil continua realizando levantamentos dos danos e atendendo as áreas atingidas pelo temporal.