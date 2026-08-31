Arapoti realiza reunião para definir abrigos em caso de desastres no município

Iniciativa integra as ações de planejamento voltadas à preparação para possíveis situações de emergência e desastres naturais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
31/08/2026 às 10h20
Arapoti realiza reunião para definir abrigos em caso de desastres no município
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, realizou uma reunião com representantes das Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social para alinhar estratégias relacionadas à definição e organização de abrigos emergenciais no município. A iniciativa integra as ações de planejamento voltadas à preparação para possíveis situações de emergência e desastres naturais.

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O encontro teve como foco a estruturação de locais que possam ser utilizados para acolher famílias em casos de eventos climáticos adversos que exijam a retirada temporária de moradores de suas residências. A proposta é garantir que o município tenha espaços previamente definidos e organizados para oferecer atendimento à população em momentos de necessidade.

Durante a reunião, as equipes discutiram critérios técnicos para a escolha dos locais que poderão funcionar como abrigos temporários. Entre os aspectos avaliados estão a capacidade de atendimento, a estrutura física disponível, a localização estratégica dos espaços, as condições de acessibilidade, a disponibilidade de salas e ambientes adequados, além das condições sanitárias e da logística necessária para receber as famílias.

A análise dos espaços busca assegurar que os abrigos tenham condições de atender diferentes demandas que podem surgir em situações de emergência, permitindo a instalação de equipes de apoio e a prestação de serviços essenciais à população afetada.

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A definição prévia desses locais faz parte das medidas preventivas desenvolvidas pela Defesa Civil Municipal. O planejamento tem como objetivo facilitar a mobilização das equipes responsáveis pelo atendimento em casos de desastres, reduzindo o tempo de resposta e ampliando a capacidade de organização das ações de acolhimento.

A articulação entre as secretarias municipais também esteve entre os temas discutidos durante a reunião. A integração das áreas envolvidas permite a definição de responsabilidades e procedimentos para atuação conjunta em situações emergenciais, abrangendo ações relacionadas à assistência social, segurança, alimentação, acolhimento e suporte às famílias que eventualmente necessitem deixar suas casas.

A iniciativa ocorre em um contexto de atenção aos eventos climáticos severos registrados em diferentes regiões do Paraná nos últimos anos, reforçando as ações de planejamento e preparação desenvolvidas pelo município para garantir atendimento à população em situações de emergência.

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