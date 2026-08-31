Celular explode carregando e homem morre no Paraná

Redação - Folha Extra

APUCARANA - Um homem de 39 anos morreu neste domingo (30) após ficar duas semanas internado devido a um acidente com um celular. Fábio Alex Boturi ficou ferido após um aparelho celular explodir enquanto carregava. O caso aconteceu em Apucarana, no Norte do Paraná.

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De acordo com as informações divulgadas pelo portal Banda B, o acidente aconteceu no último dia 17 de agosto quando o servente de pedreiro estava em sua casa. Segundo o registro do caso, um aparelho celular estava conectado a tomada carregando quando acabou explodindo. A situação causou um princípio de incêndio e as chamas se espalharam pela cama onde Fábio estava deitado.

O fogo se espalhou rapidamente e a vítima gritou por socorro, momento em que um vizinho chegou ao local e utilizou uma mangueira para tentar conter o incêndio até a chagada dos bombeiros que apagaram as chamas.

Fábio foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, com ferimentos graves. Devido ao seu quadro clínico, teve de ser transferido para o Hospital Universitário de Londrina onde não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo após 13 dias de internação.

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O homem deixou três filhos.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.