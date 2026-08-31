Celular explode carregando e homem morre no Paraná

Vítima ficou internada por duas semanas após sofrer queimaduras graves, mas não resistiu e morreu no hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Banda B
31/08/2026 às 10h01
Celular explode carregando e homem morre no Paraná
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

APUCARANA - Um homem de 39 anos morreu neste domingo (30) após ficar duas semanas internado devido a um acidente com um celular. Fábio Alex Boturi ficou ferido após um aparelho celular explodir enquanto carregava. O caso aconteceu em Apucarana, no Norte do Paraná.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pelo portal Banda B, o acidente aconteceu no último dia 17 de agosto quando o servente de pedreiro estava em sua casa. Segundo o registro do caso, um aparelho celular estava conectado a tomada carregando quando acabou explodindo. A situação causou um princípio de incêndio e as chamas se espalharam pela cama onde Fábio estava deitado.

O fogo se espalhou rapidamente e a vítima gritou por socorro, momento em que um vizinho chegou ao local e utilizou uma mangueira para tentar conter o incêndio até a chagada dos bombeiros que apagaram as chamas.

Fábio foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, com ferimentos graves. Devido ao seu quadro clínico, teve de ser transferido para o Hospital Universitário de Londrina onde não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo após 13 dias de internação.

Continua após a publicidade

O homem deixou três filhos.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

Foto: Divulgação PMPR
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Polícia prende “Justiceiro Secreto” após série de crimes no Norte Pioneiro

Caso veio a tona após o suspeito destruir um veículo em Cambará e deixar um bilhete ameaçando a vítima; homem foi preso nesta segunda-feira

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 horas

Homem armado é preso após fugir da PM no Norte Pioneiro

Situação foi registrada durante o fim de semana no município de Bandeirantes

 Foto: Divulgação.
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 7 horas

Motorista fica ferido após carro invadir quintal de residência

Acidente aconteceu em Jaguariaíva e o condutor do veículo foi levado ao hospital

 Foto: PRE
ACIDENTE VIOLENTO Há 8 horas

Grave acidente entre carretas deixa feridos no Norte Pioneiro; ASSISTA O VÍDEO

Colisão aconteceu na manhã do sábado (29) em Assaí; motoristas foram socorridos com ferimentos

 Foto: Reprodução/Redes Sociais.
NORTE PIONEIRO Há 8 horas

Carro tem vidros quebrados e suspeito deixa bilhete com recado misterioso

Caso foi registrado no fim de semana no município de Cambará e recado foi assinado pelo “Justiceiro Secreto”

Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
CURTO MANDATO Há 14 minutos

Presidente da câmara de Santana do Itararé ficará menos de três meses como prefeito
A BOLA VAI ROLAR Há 54 minutos

Copa Comércio começa nesta segunda-feira em Wenceslau Braz
PREVISÃO DO TEMPO Há 1 hora

Temporais voltam a causar prejuízos e colocam municípios da região em alerta para tempestades
ELEIÇÕES 2026 Há 1 hora

TSE suspende campanha de Renan Santos à Presidência
DECISÃO JUDICIAL Há 2 horas

Justiça determina interdição de lar de idosos no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Dolly e os discos que ficam
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados