Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos por quatro meses no Paraná

Segundo a Polícia Civil, abusos teriam ocorrido dentro da residência da família quando o homem ficava sozinho com a criança

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
28/08/2026 às 14h55
Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos por quatro meses no Paraná
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um homem de 32 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (28), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, investigado por estuprar a própria sobrinha, uma menina de 11 anos, durante cerca de quatro meses. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os abusos teriam acontecido dentro da residência da família.

Continua após a publicidade

O caso é investigado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) de Ponta Grossa. O inquérito foi instaurado em junho deste ano, após o registro de um boletim de ocorrência.

Conforme as investigações, os abusos teriam ocorrido entre setembro e dezembro de 2025. Na época, o homem mantinha um relacionamento com a tia da vítima e os dois administravam uma lanchonete anexa à residência onde a família vivia.

Segundo a PCPR, o investigado teria se aproveitado justamente dos momentos em que ficava sozinho com a menina para cometer os abusos. A investigação aponta que ele teria tocado as partes íntimas da criança.

Continua após a publicidade

Ameaças após fim do relacionamento

O caso ganhou novos desdobramentos depois que a tia da menina terminou o relacionamento com o investigado.

De acordo com a Polícia Civil, após a separação, o homem teria começado a perseguir e ameaçar a ex-companheira e familiares da criança.

Diante dos elementos reunidos durante o inquérito e do possível risco à integridade da vítima e das testemunhas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi aceito pela Justiça.

Continua após a publicidade

O homem foi preso nesta sexta-feira, no mesmo dia em que havia sido intimado a comparecer à sede do Nucria de Ponta Grossa.

Durante o procedimento, a defesa do investigado solicitou habilitação nos autos.

Suspeito responde a outro processo

A Polícia Civil revelou ainda que o homem já responde a outra ação penal em Ponta Grossa pela prática do mesmo crime.

Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

A investigação segue em andamento. Por se tratar de um caso envolvendo uma criança vítima de possível violência sexual, informações que possam permitir sua identificação são preservadas.

A prisão preventiva é uma medida cautelar e não representa condenação. A eventual responsabilidade criminal do investigado será definida pelo Poder Judiciário.

Com informações de D'Ponta News.

O caso está sendo investigado pelo de Ponta Grossa - Foto: Divulgação.
CASO É INVESTIGADO Há 13 horas

Menino de 3 anos relata possível abuso dentro de banheiro de escola no Paraná

Família procurou a polícia após perceber mudança repentina no comportamento da criança; caso teria ocorrido em uma instituição particular de Ponta Grossa

 Foto: Cléverson Rodrigues Rádio
NORTE PIONEIRO Há 13 horas

Cabeleireiro é encontrado morto dentro do próprio salão na região

Corpo estava em avançado estado de decomposição e, segundo informações apuradas no local, não apresentava sinais aparentes de violência. Caso aconteceu em Bandeirantes

 A mãe do homem entregou à PM um revólver calibre .38. Foto: PMPR
ACIDENTE Há 14 horas

Homem atira acidentalmente na própria mão e precisa passar por cirurgia no Paraná

Revólver calibre .38 foi entregue à Polícia Militar pela mãe da vítima; homem permaneceu hospitalizado sob escolta policial

 Foto: PCPR/Reprodução Tá No Site
VIOLÊNCIA E AMEAÇA Há 16 horas

Homem é preso após agredir companheira e ameaçar divulgar imagens íntimas em Jacarezinho

Vítima de 24 anos teria sido expulsa de casa, empurrada contra a parede e impedida de pegar o próprio celular e as chaves do carro durante madrugada de violência

 Foto: PCPR
PIX AGENDADO Há 16 horas

Homem é preso após aplicar “golpe do Pix agendado” no Norte Pioneiro

Segundo a Polícia Civil, suspeito fazia compras em Jacarezinho, apresentava comprovantes de transferências agendadas e depois cancelava as operações para impedir o pagamento

Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
CASO É INVESTIGADO Há 13 horas

Menino de 3 anos relata possível abuso dentro de banheiro de escola no Paraná
NORTE PIONEIRO Há 13 horas

Cabeleireiro é encontrado morto dentro do próprio salão na região
ACIDENTE Há 14 horas

Homem atira acidentalmente na própria mão e precisa passar por cirurgia no Paraná
ADI-PR Há 15 horas

28 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
ASSEMBLEIA Há 15 horas

Assembleia Entrevista analisa avanços e desafios dos 20 anos da Lei Maria da Penha

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Dolly e os discos que ficam
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados