Acidente faz carros capotarem e motorista fica gravemente ferido

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (26) deixou um motorista com ferimentos graves. A colisão envolvendo um carro e uma caminhonete aconteceu na rodovia BR369, trecho que passa pelo município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um automóvel VW Gol e uma pick-up Fiat Strada Os dois veículos transitavam pela rodovia quando, no local conhecido como “Curva do Tombo”, se envolveram em uma colisão lateral e acabaram capotando.

Após o capotamento, os dois veículos saíram da pista e atingiram algumas árvores. Com a violência do impacto, o condutor do Gol teve ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado pela equipe do Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro de Bandeirantes para receber atendimento médico. Já o motorista da Strada não ficou ferido.

Indagado sobre a situação, o motorista da Strada disse aos policiais que seguia pela rodovia no sentido Bandeirantes a Andirá quando o condutor do Gol teria invadido a faixa contrária. Após a colisão, os dois veículos capotaram.

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Devido o acidente, o trânsito na rodovia chegou a ser interditado para os trabalhos das equipes de resgate causando congestionamento na rodovia.

A situação contou com atendimento das equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Samu e da concessionária que administra a rodovia.