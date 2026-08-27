Vaquinha criada para campanha de Lula fica abaixo das expectativas no primeiro dia

Vaquinha foi criada pelo PT para financiar a campanha de reeleição do presidente. Foto: Ricardo Stuckert/Campanha Lula

A vaquinha virtual de Lula, criada pelo PT para financiar a campanha de reeleição do presidente, ficou abaixo da meta no primeiro dia de arrecadação. A iniciativa, batizada de “Doadoras”, registrou 891 contribuições até a manhã da última quarta-feira (26), ficando aquém das 1.300 previstas pelo partido. As informações são do Ric.com.br.

No total, foram arrecadados R$ 50.304. Este valor representa 68,5% da meta inicial, com 410 doações a menos do que o esperado para a vaquinha virtual de Lula.

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Diante do ritmo de adesão, o PT mobilizou apoiadores e militantes para tentar ampliar a arrecadação da vaquinha. Porta-vozes foram acionados e um e-mail interno foi encaminhado com um pedido de engajamento na campanha de financiamento coletivo.

As contribuições para a vaquinha virtual de Lula podem ser feitas pela internet e variam de R$ 13 a R$ 1.064 por operação bancária. A estratégia de financiamento coletivo já foi adotada pelo PT em eleições anteriores.

Vaquinha virtual de Lula: valor arrecadado é pequeno perto de outros recursos

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Os R$ 50 mil obtidos pela vaquinha representam uma parcela pequena dos recursos já disponíveis para a campanha de Lula. Conforme dados da plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato registra R$ 35.170.600,90 em recursos.

Desse total, R$ 35 milhões foram repassados diretamente pela direção nacional do PT.

Os números informados pela campanha e os registrados no DivulgaCand podem apresentar diferenças em razão do intervalo de atualização do sistema do TSE.

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As informações dependem do envio periódico das prestações de contas pelos comitês financeiros à Justiça Eleitoral.

Outras campanhas também movimentaram valores consideráveis, como o recebimento de R$ 42 milhões por Flávio Bolsonaro do PL para a campanha presidencial.

Fonte original Portal Banda B.