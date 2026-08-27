Homem que abusou e matou a própria mãe é encontrado sem cabeça no Norte do Paraná

Redação - Folha Extra

IBIPORÃ - A Polícia Civil do Paraná está investigando a morte de um homem acusado de ter estuprado e matado a própria mãe. O corpo do indivíduo foi localizado na última terça-feira (25) sem cabeça nas águas do Rio Tibagi, em Ibiporã, no Norte do estado.

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De acordo com as informações da Polícia Civil, Claudio Claudemir Teixeira estava desaparecido desde o último sábado (22). As buscas pelo homem levaram equipes do Corpo de Bombeiros a realizar uma varredura nas águas do Rio Tibagi onde o corpo do indivíduo foi encontrado submerso e preso a vegetação. O homem estava na região conhecida como Água dos Cágados, Zona Rural de Ibiporã.

Após remover o corpo de Claudio da água, as equipes constataram sinais de execução, uma vez que o homem estava decapitado e com as mãos amarradas.

Equipes da Polícia Civil e do IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para dar apoio a ocorrência. O corpo do homem foi recolhido e encaminhado para exames. Segundo a PC, a principal suspeita é que o crime tenha sido cometido como vingança, já que Claudio era acusado de ter estuprado e matado a própria mãe.

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Até o momento, a PC já realizou a oitiva de pessoas ligadas a Claudio e trabalha para esclarecer o homicídio e a motivação do crime.

O inquérito segue sob sigilo de Justiça e denúncias que possam ajudar nas investigações podem ser feitas de forma anônima através do número 181.