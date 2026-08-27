Pais são presos suspeitos de vender filho de cinco meses por R$ 15 mil; bebê foi levado ao Paraguai

Bebê teria sido levado pelos próprios pais ao país e entregue a um desconhecido; criança foi resgatada pela polícia e mãe estava com R$ 11 mil em dinheiro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
27/08/2026 às 13h51
Pais são presos suspeitos de vender filho de cinco meses por R$ 15 mil; bebê foi levado ao Paraguai
Pais são presos suspeitos de vender bebê — Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um casal foi preso nesta quarta-feira (26), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, suspeito de negociar o próprio filho, um bebê de apenas cinco meses, por R$ 15 mil. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a criança chegou a ser levada ao Paraguai, onde teria sido entregue a um homem desconhecido. O bebê foi localizado posteriormente no Brasil e colocado sob proteção do Conselho Tutelar.

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O caso começou a ser investigado após uma denúncia anônima chegar ao Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) de Foz do Iguaçu. A informação recebida pelos investigadores apontava que os pais teriam negociado a criança pelo valor de R$ 15 mil.

A partir da denúncia, policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar a mãe. Durante a abordagem, aproximadamente R$ 11 mil em espécie foram encontrados com a mulher.

Aos investigadores, ela informou que encontraria o companheiro no terminal de transporte urbano, na região central da cidade. A equipe policial foi até o local indicado, encontrou o homem e encaminhou o casal à delegacia para prestar esclarecimentos.

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Bebê teria sido entregue a desconhecido no Paraguai

Na delegacia, a mãe contou à polícia que teria viajado ao Paraguai acompanhada do companheiro e levado o filho de cinco meses.

Conforme o relato apresentado aos investigadores, já no país vizinho, a criança teria sido entregue a um homem que ela afirmou não conhecer. A negociação, segundo a versão da mulher, teria contado com a intermediação de uma cunhada, responsável por estabelecer o contato entre a família e os supostos compradores.

Com o avanço das diligências, os policiais descobriram que o bebê já havia retornado ao Brasil na terça-feira (25), um dia antes da prisão dos pais. A criança estaria sob os cuidados de um casal de amigos.

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A equipe do Nucria foi até o endereço indicado e conseguiu localizar o bebê. De acordo com a Polícia Civil, a criança não apresentava sinais aparentes de lesões ou ferimentos.

Após ser encontrada, ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar, que ficou responsável pela adoção das medidas de proteção e acolhimento.

Polícia investiga negociação e outros envolvidos

Os pais foram presos sob suspeita de envolvimento em tráfico internacional de pessoa. As identidades dos investigados não foram divulgadas.

Agora, a Polícia Civil trabalha para esclarecer todos os detalhes da suposta negociação, incluindo as circunstâncias em que o bebê deixou o Brasil, para quem teria sido entregue no Paraguai e como ocorreu seu retorno ao Paraná.

A investigação também busca identificar os supostos compradores e esclarecer a participação de outras pessoas que possam ter contribuído para a negociação.

Entre os pontos apurados está o papel da pessoa apontada como intermediária entre a família e os supostos compradores. Os investigadores buscam descobrir como o contato foi estabelecido e qual teria sido o nível de participação dessa pessoa no caso.

As investigações seguem em andamento.

Com informações de G1 Paraná.

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