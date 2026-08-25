Homem leva tiro do irmão após atacar o próprio pai com uma faca

Redação - Folha Extra

PONTA GROSSA - Um homem levou dois tiros após invadir a residência da família e tentar atacar o próprio pai com uma faca. A situação foi registrada na manhã da última sexta-feira (21) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Segundo a Polícia Militar, os tiros foram disparados pelo irmão do suspeito.

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De acordo com as informações divulgadas pela PM, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo registrada em uma residência no bairro Colônia Dona Luiza. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que o suspeito chegou a residências armado com uma faca e bastante alterado, momento em que partiu para cima do próprio pai agredindo o genitor. Diante da situação, o irmão do suspeito deu um tiro para o alto com um revólver, mas o agressor continuou agredindo o pai, momento em que o irmão realizou mais dois disparos que atingiram o suspeito.

A equipe do SAMU foi acionada e esteve no local prestando os primeiros socorros ao agressor que foi atingido na região do abdômen e região auricular. Em seguida, ele foi encaminhado para receber atendimento médico no hospital. Já o irmão que realizou os disparos e o revolver utilizado foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.