Filha sabia que a mãe queria matar seu pai e não fez nada para impedir

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - A investigação da Polícia Civil do Paraná (PC-PR) apontou que Amanda Sandoval Teixeira da Silva, filha de José Teixeira da Silva, de 77 anos, sabia que a mãe, Valquíria Sandoval, planejava matar o marido com a ajuda do amante, mas não impediu o crime ocorrido em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. O idoso foi encontrado morto com um tiro na cabeça na madrugada de sábado (21).

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Inicialmente, o caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No entanto, durante as diligências, os investigadores identificaram contradições na versão apresentada pela esposa da vítima e passaram a tratar o caso como homicídio.

Valquíria Sandoval, Anderson Justino Estevão, apontado como amante dela, e Amanda foram presos em flagrante. As prisões foram posteriormente convertidas em preventivas. A defesa dos três afirmou que não é possível tratar como definitivas as conclusões apresentadas pela investigação até o momento.

Segundo o delegado Michel Araújo, Amanda foi informada pela mãe sobre o plano de assassinato dias antes do crime. Em depoimento, a filha afirmou inicialmente ter dito à mãe que ela não deveria matar José, mas posteriormente declarou ter concordado com a decisão em razão do contexto de violência que, segundo ela, Valquíria enfrentava no relacionamento.

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Amanda também relatou que não participou diretamente do assassinato e que a mãe pediu para que ela permanecesse em Londrina, para não presenciar ou participar do crime.

Na madrugada em que José foi morto, Valquíria relatou à Polícia Militar que dois homens desconhecidos teriam invadido a residência durante um roubo e cometido o assassinato. A versão, porém, apresentou inconsistências durante a apuração policial.

Os investigadores analisaram o celular da mulher e encontraram informações que, segundo a Polícia Civil, indicaram que ela havia solicitado a Anderson que matasse o marido. Conforme o delegado, Valquíria admitiu a participação no crime durante o segundo depoimento.

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Ainda de acordo com a investigação, ela afirmou que uma das motivações teria sido a recusa de José em pagar um tratamento de saúde para a filha, apesar de possuir recursos financeiros. Valquíria também relatou ter vivido situações de privação durante o relacionamento, incluindo, segundo seu depoimento, a proibição de visitar os próprios pais.

A investigação continua sob responsabilidade da Polícia Civil, enquanto os três investigados permanecem à disposição da Justiça.